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馬斯克將更有錢 特斯拉選擇權可望套現1083億美元

編譯中心／綜合報導
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備受矚目的特斯拉「自駕計程車」已開始生產。(美聯社)
備受矚目的特斯拉「自駕計程車」已開始生產。(美聯社)

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)即將迎來巨額的財富增長。根據FactSet數據，他目前持有約11%特斯拉股份；由於法院去年12月已裁定恢復2018年薪酬方案，若他依該方案行使選擇權，將新增約3.04億股，持股比可升逾19%。

依監管文件，馬斯克須於2026年8月15日前行使該筆選擇權，行使價格為每股23.34美元，總成本約70.9億美元，而若以周一盤中約379.67美元價格出售，他可淨賺約1083億美元。

此外，特斯拉股東去年11月通過一項為期10年的新績效計畫，若該公司市值能從1.4兆美元增至8.5兆美元、年交付2000萬輛車與100萬台人形機器人，馬斯克將可獲得總值上看1兆美元的股票報酬。

馬斯克旗下SpaceX也設有績效獎勵機制，未來市值與營運達標後，可再取得6000萬股。彭博億萬富豪指數顯示，馬斯克目前身價約6470億美元。  

另外馬斯克曾在24日宣布，備受矚目的特斯拉「自駕計程車」(Cybercab)已開始生產，預計銷售量會起飛。

法新社報導，馬斯克在社群平台X發布一段38秒宣傳影片，並且附上簡短文字寫道：「Cybercab已經開始生產」。

這段影片主要在自駕的Cybercab車內拍攝，畫面顯示車輛駛離工廠，並且開到街道上。

此外，馬斯克也分享了另一則短片，畫面似乎顯示多輛金色Cybercab在道路上成列行駛。

Cybercab是一款標榜沒有方向盤與踏板的自駕計程車，於2024年秋季首次亮相，馬斯克當時表示，該車款預計在2027年問世。

馬斯克 特斯拉

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