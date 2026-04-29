OpenAI被爆營收、新用戶雙未達標 奧特曼經營策略遭質疑

OpenAI的聊天機器人ChatGPT。(路透)

OpenAI傳出近期未能達成自家針對取得新用戶與營收所設定的目標，重新引發市場對科技公司支出前景的擔憂。導致與OpenAI相關的公司股價下跌，軟銀在東京的股價28日收盤大跌9.8%，Coreweave、甲骨文 、超微在28日美股早盤跌逾5%，最終分別收跌5.83%、4.05%、3.37%。

市場正在高度關注是否有跡象表明，科技公司能否維持此前宣布的高額資本支出計畫。Energy Group Capital研究主管里昂斯說：「市場需要看到這一點，才能維持當前的AI敘事。」

根據美國財經媒體引述知情人士說法指出，隨著AI競爭同業Anthropic在程式設計與企業市場取得進展，OpenAI今年來已經有數個月銷售未能達標。

此外，OpenAI的聊天機器人ChatGPT截至2025年底，未能達到每周活躍用戶10億人的目標。此外，隨著Google 的Gemini去年人氣上升，ChatGPT同時間面臨訂閱用戶退訂的挑戰。

報導指出，OpenAI財務長佛萊爾(Sarah Friar)在與公司其他高層主管的談話中表達相關憂慮，擔心如果OpenAI無法迅速提升營收，可能無法負擔未來的運算合約費用。

知情人士表示，董事會近幾個月也加強審視公司的資料中心交易，並質疑執行長奧特曼 在業務放緩之際仍試圖取得更多運算資源的做法。

知情人士說，佛萊爾與其他高層正試圖控制成本並強化紀律，有時因此與執行長出現分歧。

對此，奧特曼與佛萊爾在聯合聲明中表示：「我們在購買盡可能多的運算資源上完全一致，並每天共同努力。」他們說，任何認為兩人意見分歧或正在縮減取得新運算資源的說法都是「荒謬的」。

多年來，奧特曼致力於鎖定盡可能多的資料中心產能，認為運算資源短缺是限制OpenAI成長的最大瓶頸。他在去年展開一連串交易，使OpenAI承擔約6000億美元的未來支出承諾，並讓科技產業的成功在很大程度上與OpenAI綁定。

當時由於ChatGPT看似取得無可撼動的成功，因此奧特曼這種「全都買」的運算策略獲得董事會與佛萊爾的支持。然而，ChatGPT的成長在去年底放緩，讓公司高層對這樣的策略產生新的疑慮。