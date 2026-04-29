OpenAI案開庭 馬斯克作證指控「從非營利變營利」 奧特曼出庭

奧特曼(坐者右二)與馬斯克(坐者左三)28日出庭情境素描照。(路透)

人工智慧(AI)公司OpenAI共同創辦人、科技富豪馬斯克 (Elon Musk)28日在與昔日好友、另一名共同創辦人奧特曼 (Sam Altman)之間的民事訴訟出庭作證。

這起官司不只是兩名科技大亨的私人恩怨，判決結果還可能為人工智慧未來發展定調。兩人昨天都有出庭，但奧克曼在馬斯克作證之前便離開。

馬斯克2024年對奧特曼及其副手布洛克曼(Greg Brockman)提告，微軟公司(Microsoft)由於投資OpenAI也一併挨告。馬斯克指控遭到奧特曼及布洛克曼背叛，位於舊金山 的OpenAI偏離原本要做為非營利組織，為了人類利益而存在的創立使命，不受財富成長需要的束縛。

媒體拍到馬斯克28日在加州法院出庭。(美聯社)

馬斯克除了索取賠償，還要求奧特曼、布洛克曼從OpenAI董事會除名，OpenAI營利部門必須向非營利主體支付1800億元的損害賠償。

馬斯克28日一坐上證人席便直接對陪審團說道：「我想他們會把官司搞得很複雜，但其實很簡單。」他說：「偷走一家慈善機構就是不對的。」

馬斯克表示，如果敗訴，以後美國恐將失去所有慈善機構。

媒體拍到OpenAI的奧特曼28日在加州法院出庭。(美聯社)

加州奧克蘭聯邦法院羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)打斷馬斯克發言並對陪審團成員說，馬斯克觀點只是個人意見，「沒有任何法律價值」。

馬斯克的律師在開場陳詞之後切入主題，訴說馬斯克遭遇背叛、欺騙與持續追求AI發展的雄心壯志，OpenAI則從本來身為利他主義的初創公司，轉變成現在價值8520億元的資本主義事業。

OpenAI律師薩維特(Bill Savitt)在法庭上對陪審團說，如今之所以對簿公堂，「都是因為馬斯克在OpenAI無法如其所願」。

薩維特表示，沒有紀錄顯示曾向馬斯克承諾OpenAI將永遠保持非營利性質，馬斯克原本想成立的是一家營利型公司，並持有過半股份。

薩維特說，馬斯克真正在意的不是OpenAI的非營利地位，而是在跟谷歌(Google)的AI競賽裡非贏不可。

馬斯克29日將回到法庭繼續作證，奧特曼、微軟執行長納德拉(Satya Nadella)在訴訟期間也都將作證。