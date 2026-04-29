稱梅蘭妮亞準寡婦 吉米金莫強硬反擊 迪士尼電視台被要求提早換照

深夜秀主持人吉米金莫。(美聯社)

ABC電視深夜秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)23日在「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live)戲稱第一夫人梅蘭妮亞 是「準寡婦」，25日白宮 記者協會晚宴爆發槍擊案。梅蘭妮亞和川普 27日雙雙呼籲迪士尼和美國廣播公司(ABC)開除吉米金莫。對此，吉米金莫27日晚在節目中直球回擊，反要梅蘭妮亞去找川普談談她丈夫的「暴力言論」。

吉米金莫表示，「我同意我們應該拒絕仇恨暴力言論，我確實這麼認為，而且我認為要開始遏制這種言論，有個很好的起點，就是和你丈夫談談這件事。」

與此同時，聯邦通訊委員會 (FCC) 28日指示迪士尼旗下8家電視台提前提交廣播執照續約申請。全國廣播公司(NBC)報導，此事與吉米金莫最近開梅蘭妮亞玩笑有關。

消息人士指稱，FCC要求迪士尼旗下電視台提交廣播執照續約申請，與一項針對迪士尼多元化、公平和包容性(DEI)作法的調查有關；但吉米金莫開梅蘭妮亞玩笑，讓調查腳步加速。迪士尼旗下電視台將有30天時間遵守FCC指令。

吉米金莫經常在節目中調侃批評川普，他也經常成為川普的攻擊目標。面對川普夫婦和白宮公開施壓要求迪士尼和ABC開除他，吉米金莫27日在節目開場回應指出，之前戲稱梅蘭妮亞是「準寡婦」，純粹只是拿川普夫婦年紀相差23歲開開玩笑。

吉米金莫指出，「這只是很輕鬆的玩笑，他(川普)快80歲了，而她(梅蘭妮亞)比我還年輕。這絕不是煽動暗殺。」他並說，他的確認為國家應拒絕「仇恨暴力言論」。

當晚節目中還播放了一段白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)25日白宮記者晚宴紅毯受訪時說「會有人開槍」的錄影片段；吉米金莫戲稱，「或許也應有人調查一下這位『通靈女士』。」

面對川普夫婦要求開除他，吉米金莫表示，這經歷「似曾相識」。7個多月前，吉米金莫即曾因為評論保守派活動家查理·柯克(Charlie Kirk)遭槍擊身亡一事，遭強烈抨擊，節目一度暫時停播。