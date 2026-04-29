明州疫期福利詐騙案再啟調查 搜20個托兒中心 與索馬利亞移民有關

聯邦特工28日再次湧入明尼亞波利斯，搜查20家托兒中心，目標是調查詐欺行為。(美聯社)

聯邦大規模執法行動28日在明尼蘇達州重現，28日清晨，聯邦特工再次湧入明尼亞波利斯部分地區；不過，這次突襲搜查行動焦點是針對使用請領聯邦經費的當地20家托兒中心，目標是調查涉嫌詐欺行為，這些詐欺行徑似乎多與索馬利亞移民 有關。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，聯邦當局正重新聚焦調查發生於疫情期間的明州數十億元福利詐欺案，這些案件曾引起川普 政府關注和憤怒。28日清晨突襲行動有多位官員證實，但無人被捕。

司法部 發言人28日聲明指出，「聯邦調查局與聯邦、州和地方執法部門合作參與法院授權的執法活動，此舉是正在進行的詐欺調查的一環。」

明州民主黨籍州長華茲(Tim Walz)也發表聲明表示，「當州和聯邦機構共享資訊時，我們就能抓到罪犯。聯合調查是有效的，伸張正義也有賴於此。」

CBS報導，上午6時剛過，約十幾名執法人員在南明尼亞波利斯「迷你托兒中心」(Mini Childcare Center)內活動。該托兒中心曾出現在獨立記者薛爾里(Nick Shirley)去年12月揭露明州福利詐騙的直擊影片中；薛爾里挨家挨戶走訪約十幾家索馬利亞人經營的日托中心和診所，該影片獲馬斯克、副總統范斯和時任司法部長邦迪(Pam Bondi)轉發，相關詐欺案成為全國輿論焦點。

事實上，自2021年以來，已有92人因這類詐欺行為遭起訴，其中67人被定罪。由於多數詐欺案被告是索馬利亞裔，川普總統和共和黨議員曾集中關注明州龐大的索馬利亞裔社區，一度招致華茲州長等地方官員強烈批評。

去年底聯邦政府在明州大舉開展「都會突擊行動」(Operation Metro Surge)，逾2000名海關與邊境保護局(CBP)和移民與海關執法局(ICE)聯邦特工湧入雙子城，與抗議者發生激烈衝突。那段強力鎮壓期間，約3700名移民被捕，但大多數人並非索馬利亞裔，也與任何所謂詐欺行為無關。1月明州發生兩位公民遭聯邦執法人員槍殺後，情勢丕變；「都會突擊行動」在2月休兵。