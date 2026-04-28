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AI人才掀出走創業潮 Meta、Google、OpenAI前員工狂吸創投資

編譯季晶晶／即時報導
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大型科技公司AI人才出走創業潮升溫。示意圖。（美聯社）
大型科技公司AI人才出走創業潮升溫。示意圖。（美聯社）

隨著投資人重金押注早期人工智慧實驗室，MetaGoogle等大型科技公司的頂尖研究人員正紛紛離職創業，並能在短時間內募得巨額資金。

前Google DeepMind研究員David Silver創辦的Ineffable Intelligence，成立僅數月即募得創紀錄的11億美元種子輪資金；另一名DeepMind出身的Tim Rocktäschel，也傳出正為其新創Recursive Superintelligence籌資上看10億美元。今年3月，離開Meta AI領導職務的Yann LeCun創立AMI Labs，同樣宣布募得10億美元。

此外，前Anthropic與xAI員工創立的Humans&，於1月募得4.8億美元；前OpenAI與DeepMind成員創辦的Periodic Labs，則在去年9月募資3億美元。

部分新創還回頭從老東家挖角，例如Ricursive Intelligence便重新集結Google DeepMind的AlphaChip核心團隊。

創投人士指出，大型AI實驗室為追求商業化與估值，集中資源投入大型語言模型競賽，導致部分研究領域被邊緣化，反而為小型新創創造機會。隨著AI走向機器人、醫療等實體應用，現有系統在因果推理與現實環境適應上的限制日益浮現，成為新創切入的關鍵領域。

數據顯示，創投今年已向2025年後成立的AI新創投入188億美元，規模逼近去年同類公司募得的279億美元。

Google OpenAI Meta

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