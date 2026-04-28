佛州州長提重畫國會選區 共和黨可望眾院多4席

佛州州長德桑提斯公布佛州重畫國會選區方案，讓共和黨可多獲4個席位。(美聯社)

佛州 共和黨籍州長德桑提斯 (Ron DeSantis)27日趕在11月期中選舉前公布佛州重畫國會選區方案，讓共和黨可多獲4個席位，但眾院民主黨 領袖傑佛瑞斯 (Hakeem Jeffries) 警告共和黨切勿在重畫選區方面再輕舉妄動，否則後果自負。

福斯數位新聞頻道(Fox News Digital)27日報導，德桑提斯在接受該頻道訪問時指出，在2020年人口普查裡，佛州的人口少算，又說「自2020年起佛州人口急劇增長，已從民主黨人占多數變成共和黨人占多數，而且多出150萬人，故此目前基於種族來畫分選區的做法是違憲的，應該被禁止」。

德桑提斯聲稱「2026年重畫選區方案，不但兌現在期中選舉重畫選區的承諾，並且更公平反映佛州目前的人口結構」。

目前佛州的國會眾議員包括20名共和黨人及7名民主黨人，第8個民主黨籍的謝菲勒斯-麥考米克(Sheila Cherfilus-McCormick)早前由於違反操守規定自行辭職，目前席位空缺。

根據德桑提斯的重畫選區方案，共和黨將可多獲4個國會眾議院議席，抵銷早前維州重畫選區後，民主黨可望多獲4個議席。

但熟悉德桑提斯重畫選區方案的消息人士向福斯新聞說， 佛州此次重畫選區與維州的關係不大，更多的是與人口增長有關。該人士說，早在維州重畫選區前，德桑提斯已規畫此事，認為應該擁有公平的代表權，準確反映佛州不斷變化的人口結構。

對於德桑提斯有意重畫佛州國會選區，來自紐約州的眾院少數黨領袖傑佛瑞斯警告切勿輕舉妄動自招麻煩，否則最終會發現自己一敗塗地。如果期中選舉民主黨成為眾院多數，傑佛瑞斯極有可能成為眾院議長。

德桑提斯在回應傑佛瑞斯的言論時，邀請對方來佛州為民主黨人助選，暗示佛州共和黨人在期中選舉會穩固保持國會議席。

目前眾院只是由共和黨微弱多數掌控，兩黨都力圖藉重畫選區來增加自己的席位，在紅州和藍州正愈演愈烈，共和黨籍眾議長強生認為佛州有權這樣做。