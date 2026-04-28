為砍經費？ 川普解散國家科學理事會 22理事全被解雇

川普總統開除負責監督國家科學基金會的理事會全部22名理事。(美聯社)

白宮 總統人事辦公室上周五(4月24日)發出一封電郵，代表總統川普 將負責監督國家科學基金會(National Science Foundation，NSF)的理事會，即國家科學理事會(National Science Board，NSB)全部22名理事，沒有說明理由即立刻解雇，令美國國內乃至全球科學界感到愕然及震驚，認為不只是人事變動，而是對美國科研立國根基的一次重擊。

綜合美聯社、華盛頓郵報 等報導，這次行動是NSB自1950年成立以來唯一的極端操作。NSB是個獨立諮詢機構，成立的目的是就科學及工程政策向總統和國會提供建議、批准重大資助項目，並負責監管及指導NSF的未來發展。

NSB通常由25名理事組成，由總統任命，任期6年，目前共有22人，分別來自學術界及工業界，專長領域包括天文學、數學、化學及航天工程。由於全部被「炒魷魚」，原定5月5日召開的NSB會議，以及一份即將發布的「美國科研競爭力與中國對比」報告，直接胎死腹中。

被迫走人的理事之一、范德堡大學(Vanderbilt University)天文物理學教授斯塔森(KeivanStassun)向媒體表示「並不完全感到意外」，但對川普的決定仍然「極其失望」。

另一理事、在南加州大學資訊科學研究所工作的吉爾(Yolanda Gil)認為，事件反映川普政府要對NSF全面改革，因此先向NSB開刀。

川普政府去年曾試圖將NSF的90億元預算削減一半以上，但在NSB建議下，國會維持對NSF的撥款，不過類似的削減措施將再次提上日程。

斯塔森表示，沒有了NSB的阻撓，此類削減措施或許更容易執行，但會「嚴重削弱對基礎研究以及培養美國下一代科學家和工程師」。國會民主黨人已表態反對。

NSB解散的同時，NSF本身已處於資源緊張狀態，研究撥款成功率已跌至歷史低位且審批延誤，令全美大學的招聘及實驗進程陷入停滯，波及AI、量子計算及生物科技等美中核心競爭領域。