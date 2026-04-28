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波士頓馬拉松終點前倒下 兩跑者扶他完賽 感人影片爆紅

編譯王若馨／綜合報導
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波士頓馬拉松參賽選手哈里達斯(中)因抽筋倒地，在另外兩名選手德奧利維拉(左)與貝...
波士頓馬拉松參賽選手哈里達斯(中)因抽筋倒地，在另外兩名選手德奧利維拉(左)與貝格斯(右)的攙扶下跑完全程。(美聯社)

波士頓東北大學(Northeastern University)四年級學生哈里達斯(Ajay Haridasse)在20日舉行的波士頓馬拉松終點前約1000呎，因嚴重抽筋不支倒地，但此時兩名跑者決定放棄自己的成績，一左一右攙扶著他抵達終點，感人畫面在網路瘋傳，累積數百萬次觀看。

哈里達斯接受東北環球新聞報(Northeastern Global News)訪問時說：「我從沒看過網路上出現這麼多關於我的影片，甚至連我的全名也是。感覺有點奇怪，但其實生活沒什麼改變，只是大家現在知道我的名字了。」

21歲的哈里達斯是該校跑步社的長跑組組長，他說，自己在賽前狀態良好，去年也以不錯成績取得參賽資格。直到跑到達特茅斯街與埃克塞特街之間的博伊斯頓街路段，他的雙腿突然無力倒地，此時距離完成全程26.2哩只剩約0.2哩。

他說：「那種完全跑不動的感覺來得非常突然。我以為補給足夠，但其實嚴重脫水，抽筋非常劇烈。」

哈里達斯幾番掙扎著要站起來，卻一直跌倒，此時，來自北愛爾蘭的貝格斯(Aaron Beggs)停下腳步協助他。

「我當時幾乎喘不過氣，說不出任何話。第一個人把手伸出來，我就抓住了。」他說。

貝格斯則表示：「不知為何，當下完全是本能反應。」

幾秒後，來自巴西的德奧利維拉(Robson De Oliveira)也加入幫忙，兩人各扶著他一側手臂，協助他一步步邁向終點。

哈里達斯回憶說：「我記得他(德奧利維拉)指著終點說：『撐到那裡。』我應該回答『好，走吧』。我已經盡全力，但主要是他們在支撐我。」哈里達斯花了兩小時44分32秒完成比賽。

賽後，他在醫療帳篷待了約一小時，因身體過於不穩定，醫護人員一度難以測量血壓與血氧。而幫助他的德奧利維拉也幾乎昏厥了過去。

哈里達斯說：「記憶其實有點模糊，我當時狀態很差。」

但補充水分與電解質並休息後，他很快恢復，22日還回到布萊頓(Brighton)的New Balance總部實習上班。

身體已經康復，但他的感謝與思緒仍停留在最後那段路。

他說：「我想為這場比賽竭盡全力，而我確實做到了。」

波士頓 東北大學

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