風暴重創中西部 影響6400多萬人

德州斯普林敦鎮26日出現EF-1級龍捲風，公路旁的電線桿受損。(美聯社)

快速移動的風暴27日襲擊中西部部分地區，冰雹、強風和暴雨造成街道淹水，通勤者被困亟須救援。有關當局表示，另有其他風暴正一步步逼近。

美國國家氣象局(National Weather Service Service)表示，中西部6400多萬人27日面臨強烈風暴威脅，多半持續到下午和晚上；聖路易地區面臨中度風險，可能會有多起長路徑的龍捲風 和大冰雹。

位於俄克拉荷馬州諾曼市(Norman)的國家氣象局風暴預報中心氣象學家本特利(Evan Bentley)在社群平台X上表示，最令人擔憂的地區是密蘇里州 中部、伊利諾州 南部以及密蘇里州東南部，可能會有好幾個超級風暴，帶來龍捲風、大冰雹和陣風。

聖路易地區數百所學校提前放學，許多課外活動被取消，龍捲風警報持續到當地時間下午1點15分。

威斯康辛州的 We Energies電力公司報告稱，在密爾瓦基及其周邊地區有超過四萬戶家庭與企業發生停電。該市表示，已接獲近 100 起因樹木與樹枝倒塌的緊急通報。強風吹倒的樹木連根拔起，阻塞了街道。

密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)消防大隊督察長諾蘭(Riley Nolan)表示，早上6點前，該單位一共出動車輛進行11次水上救援，多數救援行動集中在暴雨後常見的高水位區域，所幸這一次救援行動不必動用船隻、也沒有人員傷亡報告。

氣象報告指出，堪薩斯市國際機場(Kansas City International Airport)早上7點前不久的六小時期間內降雨量達3.2吋(8.1公分)，而這一場暴雨緊接在周末多輪強烈對流天氣出現過後。

當局26日指出，在德克薩斯州北部，一場引發龍捲風的雷暴造成至少2人死亡、20個家庭流離失所，許多房屋遭到嚴重破壞。

國家氣象局確認，最高風速每小時135哩的EF-2級龍捲風25日襲擊朗納威灣(Runaway Bay)地區；此外，最高風速每小時105哩的EF-1級龍捲風則襲擊斯普林敦鎮(Springtown)地區。

懷斯郡(Wise County)行政長官克拉克(J.D. Clark)表示，由於道路阻塞、公用設施損毀，救援工作進展緩慢，不過，工作人員仍努力搶救並協助受災民眾。