白宮記協晚宴槍擊 犯嫌被控暗殺川普未遂

因在白宮記者協會晚宴槍擊事件而被捕的加州男子艾倫（左），於4月27日在華盛頓聯邦法院出庭接受審理。（美聯社）

美國總統川普 週末出席在華府 舉行的白宮記者協會晚宴時發生槍擊 事件，涉嫌開槍的男子艾倫（Cole Tomas Allen）今天被控暗殺川普未遂。

綜合路透社和法新社報導，若罪名成立，31歲加州托蘭斯（Torrance）居民艾倫恐最重面臨無期徒刑。

艾倫今天首次在華盛頓聯邦法院出庭，身穿藍色囚服。他在美國法警戒護下進出法庭，雙手被銬在背後。

檢察官巴蘭亭（Jocelyn Ballantine）在庭上表示，艾倫帶到華府的武器包括1把霰彈槍和3把刀，「他企圖暗殺美國總統川普」。

美國聯邦助理法官夏博（Matthew Sharbaugh）表示，艾倫還面臨非法跨州運輸槍械以及在暴力犯罪中開槍的指控。

艾倫在簡短的聆訊中未針對這些指控做出回應。他說自己擁有電腦科學碩士學位。辯護律師阿貝（Tezira Abe）在庭上表示，艾倫過去沒有被逮捕或定罪紀錄。

夏博下令將艾倫羈押到至少本月30日，屆時將再安排聆訊，審酌是否應檢方要求羈押候審。

根據官員說法，艾倫在舉辦白宮記者協會晚宴（White House Correspondents' Association Dinner）的華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）預訂房間，從加州搭火車到華府。

他在留給家人的宣言中自稱「友善的聯邦刺客」，並討論針對川普政府高層的計畫。這些官員當時在飯店宴會廳。

宴會廳外傳出多聲槍響後，艾倫在安檢站附近一場混亂中被制伏。他未能接近川普或其他參加晚宴的賓客。