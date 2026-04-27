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徐佳青：航空安全變成武器 全球需捍衛權利

中央社／紐約26日專電
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僑委會委員長徐佳青26日出席北美台灣人醫師協會2026年大紐約分會年會晚宴，感謝...
僑委會委員長徐佳青26日出席北美台灣人醫師協會2026年大紐約分會年會晚宴，感謝台僑對國家支持。(中央社)

僑委會委員長徐佳青26日在紐約就賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼受阻指出，事情的嚴重性不光是中華民國台灣的一次出訪受影響，而是全球航空自由與安全變成武器，讓國際社會分裂。如果不捍衛權利，難保未來大家可能都面臨相同狀況。

北美台灣人醫師協會2026年大紐約分會年會晚宴26日在紐約法拉盛（Flushing）舉行，僑委會委員長徐佳青、駐紐約辦事處長李志強出席，資深媒體人、自媒體經營者廖筱君擔任活動主講人，感謝美東地區台僑長期對國家的支持。

北美台灣人醫師協會是台裔專業醫師與醫界人士組成的民間團體，除了連結北美與台灣醫療資源幫助全球需要幫助的人，同時支持幫助學生發展醫學專業，投入國際醫療活動，增加台灣全球能見度。

賴清德因中共阻撓未能親自訪問非洲友邦史瓦帝尼，外交部長林佳龍以總統特使身分出訪。曾隨同前總統蔡英文訪問史瓦帝尼的徐佳青表示，台灣單純拜訪邦交國不會引起各國高度關注，但由於中共惡劣威脅三個國家，這被全球社會看到，是中國外交的損失。

她說：「台灣的醫療、農技、教育協助，無論是對邦交或非邦交國，都是基於人類互助精神，與中國向來基於某種利益、前提與目的大不相同。」

徐佳青認為，中共企圖把全球領空變成新武器以封鎖威脅其他國家，這絕不是單一對台灣的威脅，而是把所有國家共同分享領空概念的基本常識與認知武器化。事情的嚴重性不光是中華民國台灣一次出訪受影響，而是全球航空自由與安全變成武器，之後讓國際社會分裂。

她強調，國際民航組織（ICAO）旨在確保所有民航航行的自由安全，但這次（民航安全）卻成為攻擊武器，企圖封鎖某班機，在此狀況下，任何國家與民航機，在某時某地可能都會面臨挑戰。這件事可充分看出威權政府企圖在國際造成更大的分裂，如果不捍衛屬於人權的權利，難保未來大家可能會面臨相同狀況。

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