馬斯克法庭對決OpenAI 微軟執行長將出庭作證

特斯拉執行長馬斯克指控OpenAI違背非營利使命的訴訟，27日將進入審判程序。（路透）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）指控知名人工智慧（AI）公司OpenAI違背非營利使命的訴訟，明天（27日）將進入審判程序，並開始選任陪審團。

法新社報導，這場法律對決在與舊金山 隔灣相望的法庭上演，對陣雙方是全球首富馬斯克，以及他曾經支持、如今在蓬勃發展的AI領域中成為競爭對手的新創公司。

OpenAI的ChatGPT是馬斯克旗下xAI實驗室所開發聊天機器人Grok 的強勁競爭對手。

儘管馬斯克的訴訟源於他與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）之間的私人恩怨，但也凸顯一項核心爭議：AI最終應服務少數權貴，還是造福整個社會。

法院文件詳述阿特曼如何在2015年說服馬斯克支持OpenAI，並共同創立這個非營利實驗室，主張其技術「將屬於全世界」。

馬斯克先是為該實驗室挹注數百萬美元，隨後卻分道揚鑣。

不過，由於需要數千億美元資金用於建置資料中心以支撐技術運作，OpenAI後來成立商業子公司。

微軟（Microsoft）已向OpenAI投入數十億美元資金，而執行長納德拉（Satya Nadella）也是預定出庭作證的人員之一。