龍捲風襲擊 德州2死 奧州空軍基地關閉

龍捲風26日襲擊德州北部，有2人不幸在風災中遇難。斯普林敦鎮一棟鐵皮屋被強風扭成麻花形狀。(美聯社)

德州 與奧克拉荷馬州 近日先後遭到龍捲風 襲擊，造成人員傷亡與重大財物損失，德州傳出至少2人死亡，奧州的范斯空軍基地(Vance Air Force Base)被迫關閉。氣象專家警告，這樣惡劣的天候可能還會持續出現。

上周末德州北部遭遇大雷雨與龍捲風襲擊，造成至少2人死亡，至少20個家庭流離失所，許多房屋嚴重受損。當局表示，緊急救援人員在25日晚間至26日一直在朗納威灣( Runaway Bay)一帶清理瓦礫，以便抵達災區，並為有需要的居民提供醫療救助。

懷斯郡(Wise County)行政長官克拉克(J.D.Clark)表示，「由於道路阻塞和公用設施損毀，救援工作進展緩慢，但工作人員一直在努力推進，盡快抵達需要幫助的人們身邊。受災地區的道路將繼續封閉，以確保安全，並便緊急救援人員不受阻礙地開展工作。」

這場風暴也襲擊了斯普林敦鎮(Springtown)，當地帕克郡(Parker County)助理消防隊長普伊特(David Pruitt) 在一封電子郵件中表示，該鎮南部界線附近有第二人死亡。他指出當地遭受嚴重破壞。目前當地面臨的最大挑戰之一是影響眾多居民的大範圍停電。

國家氣象局則是在26日證實，一場風速高達每小時135英里的EF-2級（改良藤田級数，Enhanced Fujita Scale）龍捲風襲擊了德州朗納威灣地區，災情仍在評估中。

奧克拉荷馬市北方85哩的地區23日晚間也遭到龍捲風侵襲。國家氣象局指出，這場EF-4級龍捲風風速高達每小時170至175哩，最寬處達500碼。

在龍捲風肆虐的30至40分鐘內，至少有40棟房屋受損，部分房屋甚至從地基上掀翻。所幸無人死亡，僅有輕微傷亡報告。當地居民表示，當地是龍捲風多發地帶，居民都接受過訓練，會躲進房屋中心附近或是地下避難所。

范斯空軍基地(Vance Air Force Base)附近有一些圍欄和設備被吹倒。該基地24日在網上發佈公告，由於「電力和供水恢復工作仍在進行中」，基地將無限期關閉。基地所有人員經清點後，確認無人受傷。