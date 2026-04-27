喬州野火不斷 已摧毀120棟房屋

喬治亞州兩場大規模野火已延燒超過4萬英畝土地，摧毀120多棟房屋。(美聯社)

極度乾旱造成喬治亞州 野火不斷，兩場大規模野火已延燒該州南部超過4萬英畝土地，摧毀120多棟房屋。州長坎普(Brian Kemp)表示，這是該州歷來最具破壞性的火災。專家指出，由於氣候變遷 等因素，東部地區發生野火的頻率升高，而且火勢也更猛烈，造成損害也更嚴重。

美聯社報導，布蘭特利82號公路(Brantley Highway 82)大火自20日以來持續不斷，已摧毀至少87棟房屋。同時，在靠近佛羅里達州的克林奇郡(Clinch County)和埃科爾斯郡Echols county)也發生火災，這場「派恩蘭路大火」(Pineland Road Fire）是由焊接作業產生的火花所引起，至少有35棟房屋遭到燒毀。截至25日中午，有10%的火勢受到控制。坎普表示，聯邦當局認定布蘭特利82號公路大火和派恩蘭路大火是目前美國「最危險、規模最大、最棘手的兩場火災」。

當地官員表示，極端乾旱使該地區如同火藥桶，助長了火勢蔓延。一夜之間，喬治亞州南部鄉村地區火野火不斷，同時強風使得滅火工作更加困難。

根據消防專家指出，野火通常被認為主要發生在北美西部，但東部地區的野火變得愈來愈猛烈、頻繁且破壞性更大，目前喬治亞州的火災就是一例。

研究人員將野火肆虐歸咎於多種因素，包括氣候變遷導致可燃物更加乾燥與易燃、創紀錄的乾旱、2024年海倫颶風（Hurricane Helene）造成的數千萬噸枯樹，以及茂密森林與人口密集地區共存的現象。

根據國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)數據，今年迄今，美國已有2802平方哩的土地被野火燒毀，其中大部分位於內布拉斯加州，然而該州過去並非大規模野火頻發的地區。這一數字也比過去十年同期平均水準高出88%。

加拿大英屬哥倫比亞省湯普森河大學(Thompson Rivers University )的火災科學家弗蘭尼根(Mike Flannigan)表示，「氣溫越高，火災就越多。火災季節過長，雷擊可能增多，可燃物也會變得乾燥。」他警告：「我認為東部地區的火災會更多，而且火勢也會更猛烈。」