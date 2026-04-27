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離婚爭監護權 麻州女親手殺害2子女

編譯俞仲慈／綜合報導
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涉嫌殺害兩名親生子女的49歲女子珍妮特·麥考斯蘭。(佛蒙特州班寧頓警局)
涉嫌殺害兩名親生子女的49歲女子珍妮特·麥考斯蘭。(佛蒙特州班寧頓警局)

麻州一名女子因離婚官司，與前夫爭奪子女監護權，竟然狠心殺害兩名年幼子女，遭到警方逮捕，消息傳來，震驚當地社區。

美聯社報導，警方25日持逮捕令，指控麻州衛斯理(Wellesley)、現年49歲的珍妮特·麥考斯蘭(Janette MacAusland)涉嫌殺害7歲兒子凱伊(Kai)和6歲女兒艾拉(Ella)，隨後嫌犯麥考斯蘭在佛蒙特州班寧頓(Bennington)落網，預計27日出庭，之後將被引渡回麻州接受謀殺罪名指控。

麻州諾福克郡(Norfolk County)檢方透露，24日晚上9時30分左右接獲佛蒙特州警方電話，要求前往衛斯理一處住宅進行家庭安全檢查，警方派人趕赴現場，結果在屋內發現兩名孩童遺體。

根據WFXT電視台報導，麥考斯蘭與前夫山繆(Samual MacAusland)結婚九年，去年10月男方訴請離婚，並要求取得子女監護權與房產。夫妻自此反目成仇，展開一場監護權爭奪戰。女方也在11月提除反訴，本月16日雙方提交一份聯合動議，同意交由中立第三方機構針對監護權提出建議，法院於21日指定一名訴訟監護人，以便離婚官司審理期間確保兩名幼童最大福祉。

據波士頓環球報(Boston Globe)報導，麥考斯蘭曾在「新英格蘭綜合健康中心」(New England Integrated Health)擔任針灸師，不過個人資料已被公司網站撤除；曾經擔任兩名受害幼童保母的女子向媒體表示，凱伊和艾拉「充滿活力，總是笑聲不斷」，還有鄰居也形容這家人「人很好，總是很友善、總是很開朗。」

慘遭母親毒手的兩名幼童生前就讀於斯科菲爾德小學(Schofield Elementary School)，消息傳來，校長盧西埃(David Lussier)26日晚間發表聲明呼籲社區為受害家庭祈禱：「這起命案不僅是斯科菲爾德小學的師生、更是我們整個社區悲痛的居民一場無以言喻的損失。」因此校方27日安排輔導員到校為其他學童提供心理健康諮詢。

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