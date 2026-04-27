周末票房／「麥可傑克森」9700萬 創音樂傳記電影紀錄

新人賈法傑克森在電影「麥可」中，是演自己的親叔叔、流行天王麥可傑克森。電影上映首周末票房突破9700萬元，創下音樂傳記電影紀錄。(美聯社)

流行天王麥可傑克森(Michael Jackson)的傳記電影「麥可傑克森」(Michael)首映周末票房破9700萬元，打破音樂傳記電影紀錄。

美聯社報導，獅門影業發行的「麥可傑克森」海外票房1.204億元，全球首映2.174億元，也創音樂傳記電影新紀錄。

獅門影業集團(Lionsgate Motion Picture Group)主席福格森(Adam Fogelson)表示，「我們看到各種能想到的受眾族群都對此都展現極高參與度。」

麥可傑克森於2009年去世，享年50歲，名聲一直因性侵兒童指控而受爭議。

在2009年關於麥可涉嫌性侵兒童的紀錄片「離開夢幻島」(Leaving Neverland)上映三年後，製片葛拉漢姆金(Graham King)宣布拍攝計畫。麥可森姪子賈法傑克森(Jaafar Jackson)飾演主角。

麥可的妹妹珍娜傑克森(Janet Jackson)沒有參與電影製作，女兒帕麗斯傑克森(Paris Jackson)則稱電影為「幻想世界」。

「麥可傑克森」製作成本高達2億，但過程異常波折。殺青後才發現犯了嚴重錯誤。第3幕聚焦當時13歲喬丹 錢德勒(Jordan Chandler)指控，麥可在1994年支付2300萬元與錢德勒達成和解，協議條款禁止麥可遺產管理方在任何電影中提及錢德勒。片中大部分內容不得不做刪減。重拍費用5000萬元，全由遺產管理人負擔。導演安東尼法奎(Antoine Fuqua)與編劇編劇約翰洛根(John Logan)大幅修改內容，將故事結束在1988年任何指控發生之前。

影評抨擊本片掩蓋麥可生平不太光彩的一面。爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度僅38%。但觀眾熱情要高得多，得了CinemaScore的“A-”評級。