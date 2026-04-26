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僵持數十年 費城博物館終於「接納」洛基拳擊像

編譯彭馨儀／綜合報導
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洛基銅像俯視費城，名氣超過費城博物館。(美聯社)
洛基銅像俯視費城，名氣超過費城博物館。(美聯社)

每天都有來自世界各地的遊客，聚集在費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)階梯前，他們目的通常不是館內的展品，而是為了向館前廣場上的拳擊手洛基(Rocky Balboa)雕像致敬。

美聯社報導，這尊雙手高舉慶祝勝利的青銅雕像，早已成為全球影迷的朝聖之地，但博物館在過去幾十年裡，始終與流行文化崇拜保持尷尬且疏離的距離。如今，這段冰冷關係正式宣告終結。博物館決定張開雙臂擁抱洛基，邀請他「進入」館內。

最新展覽「崛起：洛基與紀念碑的塑造」(Rising Up: Rocky and the Making of Monuments)探討虛構拳擊手成為現實世界象徵，展覽橫跨2000多年拳擊影像史，從古代雕塑到當代藝術。博物館策展與修復副主任馬爾凱薩諾(Louis Marchesano)指出，「這不單是看兩人互相鬥毆，而是關於耐力、內在韌性與自我的掙扎，」他表示，這正是洛基至今仍具備強大吸引力的主要原因。

當年電影「洛基」(Rocky)拍攝結束後，雕像被留在階梯上，博物館曾力爭將其移除。它最終被移至南費城，直到2006年被放回現在位置。儘管遊客絡繹不絕，但博物館長期以來並未正式認可，雕像所在的位置屬於市政府而非博物館。

「博物館和這座雕像的關係一直很複雜，我們花了數十年才接受它，很高興我們最後做到了，」馬爾凱薩諾說。

據費城遊客中心(Philadelphia Visitor Center)統計，每年約有400萬人造訪這段階梯，流量足以與附近的自由鐘(Liberty Bell)抗衡。

展覽中還展出凱斯哈林(Keith Haring)、巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)與安迪沃荷(Andy Warhol)的作品，都創作於拳擊運動風靡全球的時期。這些藝術家與席維斯史特龍(Sylvester Stallone)一樣，都在回應關於內外掙扎的社會氛圍。

展覽也向洛基的角色原型拳王弗雷澤(Joe Frazier)致敬。馬爾凱薩諾直言，「沒有弗雷澤，就沒有洛基的存在。」

展覽於8月結束，屆時，館內雕像將移至博物館階梯頂端的永久位置。

洛基銅像俯視費城，名氣超過費城博物館。(美聯社)
洛基銅像俯視費城，名氣超過費城博物館。(美聯社)

抗拒數十年後，費城博物館終於為洛基舉辦展覽。(美聯社)
抗拒數十年後，費城博物館終於為洛基舉辦展覽。(美聯社)

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