我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

美軍又襲運毒船 7個月累計擊斃183人

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍釋出的攻擊行動解密影片顯示，一艘小船遭到攻擊後爆炸並激起水花。南方司令部宣布...
美軍釋出的攻擊行動解密影片顯示，一艘小船遭到攻擊後爆炸並激起水花。南方司令部宣布24日在東太平洋擊沉一艘運毒船，擊斃兩名販毒恐怖分子。(美聯社)

美軍攻擊所謂的運毒船隻，儘管其合法性一直遭國內外質疑，但行動依然持續。南方司令部(Southern Command)宣布24日在東太平洋又一次成功摧毀運毒船隻，擊斃2人死亡，累計歷次行動已造成183人死亡。

綜合美聯社等媒體報導，美軍24日在東太平洋水域空襲一艘涉嫌運毒船隻，行動是由南方司令部指揮官多諾萬(Francis L. Donovan)上將下令。

美軍表示，一艘船隻沿著中南美洲沿岸的「東太平洋已知販毒路線」航行，該船被認與恐怖組織有關，於是實施攻擊，擊斃「兩名男性販毒恐怖分子」，美軍則無人員傷亡。

在釋出的夜視鏡頭拍攝影片顯示，一艘小船行駛在漆黑的海面上，瞬間突然爆炸而掀起水柱沖天，等衝擊波消散後，燃燒冒煙的船隻慢慢地沉入水中。

自2025年9月以來，川普政府持續在拉丁美洲沿岸及加勒比海水域，攻擊及炸毀涉嫌販毒船隻，迄今已造成至少183人死亡。

總統川普聲稱，美國正與拉丁美洲的販毒集團進行「武裝衝突」，又辯稱打擊運毒船隻是阻止毒品流入美國的必要行動。但軍方在歷次行動裡，從未提供任何證據顯示這些船隻載有毒品。

由於川普政府從未提出確切證據，證明被鎖定的船隻參與運毒，一直引發外界質疑這類行動合法性。國際法律專家和人權團體認為，這些空襲很可能構成法外處決，因為鎖定的目標，似乎並未對美國構成明顯和立即威脅。

民主黨籍國會議員多次表示，美軍的襲擊行動讓他們感到憂心。不過共和黨議員堅稱打擊行動合法。

然而川普與國防部長赫塞斯完全無視外界對其法律依據的嚴厲質疑，都認定他們有法律權力襲擊載有 「毒品恐怖分子」的船隻，白宮也拒絕公開司法部機密法律意見中的證據。

世報陪您半世紀

運毒船

上一則

988熱線開通兩年半 青少年自殺減11%

延伸閱讀

國際海事組織：襲擊扣押上船不可接受…立即放人放船

國際海事組織：襲擊扣押上船不可接受…立即放人放船
不只荷莫茲 美軍擬升級對伊朗行動「扣押全球與伊朗有關船隻」

不只荷莫茲 美軍擬升級對伊朗行動「扣押全球與伊朗有關船隻」
美軍：全面監視伊朗港口 海上封鎖將「按需維持」

美軍：全面監視伊朗港口 海上封鎖將「按需維持」
川下令對伊朗布雷船「格殺勿論」連夜攔截伊朗油輪

川下令對伊朗布雷船「格殺勿論」連夜攔截伊朗油輪

熱門新聞

國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23
檢方提供44歲伊朗女商人瑪菲(Shamim Mafi)的駕照照片。(美聯社)

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

2026-04-19 12:37
教宗良十四世在訪非洲行程中發表演說。(美聯社)

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

2026-04-21 15:31
前福斯新聞主播卡爾森。(美聯社)

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

2026-04-22 09:11

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程