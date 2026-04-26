美軍又襲運毒船 7個月累計擊斃183人

美軍釋出的攻擊行動解密影片顯示，一艘小船遭到攻擊後爆炸並激起水花。南方司令部宣布24日在東太平洋擊沉一艘運毒船，擊斃兩名販毒恐怖分子。(美聯社)

美軍攻擊所謂的運毒船 隻，儘管其合法性一直遭國內外質疑，但行動依然持續。南方司令部(Southern Command)宣布24日在東太平洋又一次成功摧毀運毒船隻，擊斃2人死亡，累計歷次行動已造成183人死亡。

綜合美聯社等媒體報導，美軍24日在東太平洋水域空襲一艘涉嫌運毒船隻，行動是由南方司令部指揮官多諾萬(Francis L. Donovan)上將下令。

美軍表示，一艘船隻沿著中南美洲沿岸的「東太平洋已知販毒路線」航行，該船被認與恐怖組織有關，於是實施攻擊，擊斃「兩名男性販毒恐怖分子」，美軍則無人員傷亡。

在釋出的夜視鏡頭拍攝影片顯示，一艘小船行駛在漆黑的海面上，瞬間突然爆炸而掀起水柱沖天，等衝擊波消散後，燃燒冒煙的船隻慢慢地沉入水中。

自2025年9月以來，川普政府持續在拉丁美洲沿岸及加勒比海水域，攻擊及炸毀涉嫌販毒船隻，迄今已造成至少183人死亡。

總統川普聲稱，美國正與拉丁美洲的販毒集團進行「武裝衝突」，又辯稱打擊運毒船隻是阻止毒品流入美國的必要行動。但軍方在歷次行動裡，從未提供任何證據顯示這些船隻載有毒品。

由於川普政府從未提出確切證據，證明被鎖定的船隻參與運毒，一直引發外界質疑這類行動合法性。國際法律專家和人權團體認為，這些空襲很可能構成法外處決，因為鎖定的目標，似乎並未對美國構成明顯和立即威脅。

民主黨籍國會議員多次表示，美軍的襲擊行動讓他們感到憂心。不過共和黨議員堅稱打擊行動合法。

然而川普與國防部長赫塞斯完全無視外界對其法律依據的嚴厲質疑，都認定他們有法律權力襲擊載有 「毒品恐怖分子」的船隻，白宮也拒絕公開司法部機密法律意見中的證據。