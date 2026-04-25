暫停邊境庇護申請令 上訴法院裁定非法 形同重新開放 川普料上訴

巡迴上訴法院裁決，川普無權剝奪移民尋求庇護的權利。圖為美國海關暨邊境保護局探員在美墨邊境的國際橋上，注視入境車輛。(路透)

哥倫比亞特區巡迴上訴法院24日裁定，川普 總統以美墨邊境遭到「入侵」為由、暫停美國南部邊境庇護 申請的行政命令非法。這項裁定形同美國重新開啟庇護申請通道；但目前不清楚庇護申請何時會恢復，川普政府很可能會提出上訴。

由三名法官組成的聯邦上訴法院合議庭裁定，移民 法賦予人們在邊境申請庇護的權利，總統不能繞過這項權利。

川普在2025年就職典禮當天宣布，南部邊境局勢構成對美國「侵略」，他將「暫停」移民實質入境和他們尋求庇護的權利，直到他認為局勢結束為止。這項行政命令是川普打擊移民政策重心。

合議庭結論認定，「移民和國籍法」（Immigration and Nationality Act）並未授權總統依據「他自行制定的程序」驅逐原告，也未授權總統剝奪原告申請庇護權利或縮減審理原告反酷刑主張的程序。

拜登總統任命的法官查爾茲（J. Michelle Childs）在裁決意見中寫道，「我們認為，『移民和國籍法』的內容、結構和歷史清楚表明，國會賦予總統透過公告暫停入境的權力，無意賦予行政部門所聲稱的廣泛驅逐權。」

川普政府仍可要求上訴法院全體法官重新考慮該裁決，或向最高法院提出上訴。上訴法院的命令在法院審議任何覆議請求前，不會正式生效。白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)表示，司法部將要求檢視該裁決，「相信我們會得到平反。」白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普的行動「完全在三軍統帥職權範圍內」。

倡議人士歡迎此裁決並表示，尋求庇護權利受美國移民法保障，剝奪移民這項權利，是將逃離戰爭或迫害的人置於嚴重險境。

川普任命的聯邦上訴法官華克（Justin Walker）撰寫部分反對意見；他指出，法律保護移民免於被遣返至可能遭受迫害國家，但政府可以大規模駁回庇護申請。

拉美移民權益倡議中心主任帕拉佐（Nicolas Palazzo）表示，「上訴法院的裁決確認，總統反覆無常的行為不能凌駕於美國法治之上。」