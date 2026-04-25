精神航空財務困難 川普考慮由政府收購再轉賣 工會力挺紓困計畫

精神航空機隊目前共有131架空中巴士A320系列客機，平均機齡僅約6年，因此成為極具吸引力的收購目標。(路透)

廉價航空業者精神航空(Spirit Airlines)因伊朗戰爭致油價 飆升而財務困境雪上加霜、重整路生變，川普 總統23日表示，考慮動用納稅人的錢接管該公司，待油價下跌後再轉賣。

一位律師稍早告訴美國破產法院(U.S. Bankruptcy Court)，精神航空正與政府談判融資協議，可望讓該航空公司擺脫破產法第11章保護；如今川普表態，證實政府有意提供財務援助。

川普表示，精神航空有不錯的飛機和資產，等油價下跌，就能以好價錢轉賣；他希望拯救一家航空公司，並保住該公司員工的工作。

該航空公司飛行員工會強烈支持紓困計畫。

川普並將精神航空的困境歸咎於前朝。拜登 政府2023年曾提起訴訟，阻止捷藍航空(JetBlue Airways)以38億元收購精神航空；後來，達拉斯聯邦法官駁回精神航空與捷藍航空的合併案，認為這項計畫將推高機票價格。

川普說他心中已有理想人選執掌精神航空，相信能夠讓該公司財務起死回生。

精神航空虧損多年，2024年11月、2025年8月兩度聲請破產保護；近來燃油上漲，債權人4月稍早對該公司續存能力表示質疑，該公司被迫賣資產、停止營運。

代表精神航空的律師休布納(Marshall Huebner)稍早前在紐約破產法院聽證會上說，如果政府願意融資，公司可能重組、並有望提升競爭力。

華爾街日報和彭博兩大財經媒體引述匿名人士說法，5億元政府資金將足以收購精神航空股份。

但川普政府的收購計畫遭到部分同黨議員反對。德州參議員克魯茲(Ted Cruz)說，政府收購精神航空是糟糕的主意，阿肯色州參議員科頓(Tom Cotton)則認為，既然精神航空債權人或其他潛在投資者都覺得該公司在第二次破產重組後不可能持續營運並獲利，他懷疑美國政府可以辦得到。

精神航空機隊目前共有131架空中巴士A320系列客機，平均機齡僅約6年，因此成為極具吸引力的收購目標，但之前捷藍、邊疆航空(Frontier)等廉價航空對手嘗試收購，最終都告失敗。