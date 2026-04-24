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AI用電需求爆發 美10年來首批商用核電廠動工

編譯季晶晶／即時報導
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美國10年來首批商業核電項目現已動工。圖為泰拉能源（TerraPower）執行長...
美國10年來首批商業核電項目現已動工。圖為泰拉能源（TerraPower）執行長李維斯克（Chris Levesque）。 (路透)

時隔十年，美國首批商用核電廠進入建設階段，為長期停滯的核電產業帶來轉折。人工智慧帶動資料中心用電暴增，推升整體電力需求。

華爾街日報報導，TerraPower與Kairos Power在內的開發商正致力證明，新一代、更精簡的小型化反應爐能克服傳統核電廠成本超支與工期延誤等問題。

比爾蓋茲投資人的未上式公司TerraPower，旗下項目本周三在懷俄明州動工，預計42個月內建成一座裝置容量345兆瓦的核電廠，並可透過儲能系統，在尖峰時段提升至500兆瓦。該案屬美國能源部先進反應爐示範計畫，最高可獲20億美元聯邦補助，但仍需另行核准才能裝填燃料並投入運轉。

Kairos則在田納西州興建首座電廠，將供應最多50兆瓦電力給田納西河谷管理局。Google已於2024年同意採購Kairos多座反應爐所發電力，目標是在未來十年取得最多500兆瓦電力，用於供應其田納西與阿拉巴馬州的資料中心用電，並協助抵銷碳排放。

兩家公司採用新型冷卻技術，分別使用液態鈉與熔融氟鹽。目前核電占美國電力約20%。十多年未有新的商用核電項目動工，如今兩案同步推進，被視為產業重要里程碑。

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