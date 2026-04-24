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股東投票批准 華納兄弟810億元賣給派拉蒙

編譯周芳苑／綜合報導
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華納兄弟公司股東已投票批准派拉蒙以810億元收購該公司；這椿合併案正一步步朝最終...
華納兄弟公司股東已投票批准派拉蒙以810億元收購該公司；這椿合併案正一步步朝最終目標邁進，但外部反對聲浪未曾停歇。(路透)

好萊塢巨頭華納兄弟(Warner Bros)公司23日公布，股東已投票批准派拉蒙(Paramount)以810億元收購；這一椿將徹底重塑好萊塢及整個媒體格局的合併案一步步朝最終目標邁進，但外部反對聲浪未曾停歇。

華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)表示，多數股東投票支持以每股31元將整個業務出售給天舞傳媒(Skydance)旗下的派拉蒙公司；如果計入債務並依華納已發行股份推估，交易價值接近1110億元。

透過收購，華納旗下的HBO Max、CNN可能馬上與派拉蒙旗下的CBS、Paramount+串流服務合併。

華納兄弟探索執行長札斯拉夫(David Zaslav)聲明稱，股東批准代表關鍵里程碑；派拉蒙影業補充，期待未來幾個月完成交易。

這一椿收購案仍須接受監管部門審查。批評人士譴責，此案將是在原本就被少數巨頭壟斷的行業中進一步整合，呼籲州政府或者美國境內境外其他訴訟加以阻止。

這椿媒體購併案一路走來爭議不斷，就連華納高層一開始也意見分歧；如今企業內部雖已同意，外部仍有反對聲浪。數千名演員、導演、編劇和其他業內人士聯名致信反對，認為進一步行業整合將導致更多從業人員失業，並減少電影製作人和觀眾的選擇。

資深女星珍芳達(Jane Fonda)的「第一修正案委員會」(Committee for the First Amendment)表示，華納股東批准合併案是嚴重挫折，強調鬥爭尚未結束。

另有些人呼籲各州政府介入阻止。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)直言反對，加州正對此展開調查。全力支持反壟斷的民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)在社群媒體貼文稱，全美各州檢察長正積極阻止這場反壟斷災難。

目前好萊塢僅存五大傳統電影公司，此次收購案是其中兩家整併；合併後新企業體將囊括兩大串流媒體平台Paramount+ 及 HBO Max、電視新聞界兩大巨頭CBS和CNN、以及若干娛樂網絡。

其他國家正高度關注、各州可能試圖加以挑戰、工會和其他組織也可能介入。

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