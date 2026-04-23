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1.52億美國人忍受空污 最嚴重5城加州占3個

編譯彭馨儀／綜合報導
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研究報告指出，全美空氣汙染最嚴重的五個都會區，有三個在加州，主要是由於嚴重的汽車...
研究報告指出，全美空氣汙染最嚴重的五個都會區，有三個在加州，主要是由於嚴重的汽車廢氣排放。圖為洛杉磯高速公路上壅塞的情形。(路透)

全美有1.52億人口，包括將近半數的兒童及青少年，正呼吸著有害健康的髒空氣。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，美國肺臟協會(American Lung Association)最新發布的「空氣狀況」(State of the Air)報告，44%美國人居住在空氣污染程度不利健康的地區，其中包括3300萬18歲以下人口。

2022年至2024年間，美國吸入有害霧霾的人數，比2021年至2023年間增加近400萬人。

根據該報告，空氣污染最嚴重的5個都會區是：加州貝克斯菲-德拉諾(Bakersfield-Delano)，德州布朗斯維爾-哈林根-雷蒙德維爾(Brownsville-Harlingen-Raymondville)，俄勒岡州尤金-春田(Eugene-Springfield)，加州佛瑞斯諾-漢福德-科科倫(Fresno-Hanford-Corcoran)，加州聖地牙哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德(San Diego-Chula Vista-Carlsbad)。

加州貝克斯菲是全年顆粒物污染最嚴重城市榜首。同時，它在今年短期顆粒物污染與臭氧污染最嚴重城市名單中也排名第3。

瑞士科技公司IQAir進行年度空氣品質評估報告顯示，德州艾爾帕索(El Paso)與加州洛杉磯也位列全美污染最嚴重地區。報告調查全球污染情況，發現美國空污濃度在2024年至2025年間上升了3%。

全美空氣污染最輕微城市前5名則是蒙大拿州博茲曼市(Bozeman)，懷俄明州卡斯珀市(Casper)，夏威夷州卡胡盧伊-瓦伊盧庫市(Kahului-Wailuku)「夏威夷州檀香山市區(Urban Honolulu)，佛蒙特州伯靈頓-南伯靈頓-巴爾市(Burlington-South Burlington-Barre)。

美國肺臟協會指出，川普總統撤銷「危害認定」(Endangerment Finding)，不再對汽車、發電廠及其他大型排放源排放的溫室氣體進行監管。自1970年「清潔空氣法」(Clean Air Act )簽署生效以來，常見空氣污染物的排放量大幅下降，但其他數據顯示，近年來排放量又開始上升。

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