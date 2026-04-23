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拒追加投資 帳戶被凍結 孫宇晨告川普家族加密幣公司「敲詐勒索」

記者胡玉立／綜合報導
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加密貨幣產業知名人物孫宇晨21日向加州聯邦法院提告，指控川普家族對他進行「刑事敲...
加密貨幣產業知名人物孫宇晨21日向加州聯邦法院提告，指控川普家族對他進行「刑事敲詐勒索」。(路透)

加密貨幣產業華裔知名人物孫宇晨(Justin Sun)21日向加州聯邦法院提告，指控川普家族的「世界自由金融」加密貨幣公司（World Liberty Financial），因為他拒絕追加投資，凍結他持有的寶貴數位代幣帳戶，構成「刑事敲詐勒索」。

華爾街日報報導，孫宇晨是World Liberty加密貨幣計畫最大投資者之一，與川普家族關係密切。訴訟文件指出，孫宇晨仍是「川普總統及其家族的堅定支持者」，但「世界自由金融」公司管理層將其加密貨幣計畫「視為藉川普品牌詐欺牟利的絕佳機會」。

訴訟並指稱，若非公司凍結孫宇晨的代幣，他本可在去年9月出售這些代幣獲利2億7600萬元；他要求公司賠償損失。

「世界自由金融」公司由川普三個兒子於2024年川普競選期間成立，孫宇晨同年底買下價值3000萬元WLFI代幣，成為該加密貨幣計畫首位重要投資人。川普就任總統後，已卸下該公司所有職位。

孫宇晨指控「世界自由金融」阻止他出售自己累積的WLFI代幣。該公司早期投資人最初被公司禁止出售持有的WLFI代幣，但去年9月公司允許投資人出售持有的20%代幣。但孫宇晨的代幣被禁止出售。

訴訟文件顯示，「世界自由金融」私下告知孫宇晨，他購買WLFI代幣時提交的身分資訊不足。訴訟指控公司高層赫羅(Chase Herro)威脅孫宇晨，若試圖透過訴訟解凍代幣，將把他身分證明不足問題向美國當局舉報。孫宇晨的律師指稱，這項威脅「本身就是一種構成刑事敲詐的施壓手段」。

「世界自由金融」執行長查克·威科夫(Zach Witkoff)表示，這樁訴訟是「孫宇晨試圖轉移人們對他自身不當行為的關注」，所有指控「毫無根據」。威科夫在X平台寫道：「他（孫宇晨）的不當行為迫使World Liberty採取行動，保護自身及用戶。」

孫宇晨在訴訟中表示，他認為「世界自由金融」凍結其代幣，是因為他不願支持該公司旗艦產品--1元穩定幣，卻去買了價值1億元的$TRUMP迷因幣；該迷因幣由另一家川普支持的公司Fight Fight Fight出售。

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