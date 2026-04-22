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蓋茲基金會將裁員20%、檢討艾普斯坦案

編譯莊瑞萌／綜合報導
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「蓋茲基金會」(Gates Foundation)21日宣布將裁減約500名員工...
「蓋茲基金會」(Gates Foundation)21日宣布將裁減約500名員工，約占總員額20%。(美聯社)

「蓋茲基金會」(Gates Foundation) 21日宣布將裁減約500名員工，約占總員額20%，並針對與已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的往來展開外部調查。

華爾街日報報導，今年稍早，基金會及其共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)在一場員工大會上，曾為與兩名女性的婚外情道歉，並表示對曾與艾普斯坦往來深感後悔；他並強調自己未涉及對方的性犯罪行為，也將於6月赴國會就相關關係作證。基金會執行長蘇茲曼(Mark Suzman)坦言，「這對我們組織而言，在許多方面都是一個充滿挑戰的時期，但也凸顯了現在採取果斷行動的重要性」。

根據規畫，基金會2026年預算約為90億元，未來將把營運支出上限控制在12億5000萬元，代表至2030年前需裁減最多500名員工。第一階段將在2027年底前，從目前2375名員工中裁減約200人，同時縮減差旅與其他支出。除了組織重整，蘇茲曼也宣布已委託外部機構，檢視基金會過去與艾普斯坦的互動，以及未來建立慈善合作關係的審查機制，調查正在進行，預計夏季提出初步報告。

蘇茲曼還告訴員工，近期在倫敦舉行的董事會，曾專門討論司法部關於艾普斯坦檔案的影響，以及這些檔案與基金會工作及聲譽的關聯。

蓋茲基金會資產規模達860億元，長期聚焦非洲等地的全球衛生與發展議題，包括兒童死亡率與傳染病防治，預計於2045年結束運作。不過，基金會近年也出現重要人事變動，包括蓋茲前妻梅琳達．蓋茲(Melinda French Gates)與億萬富豪巴菲特(Warren Buffett)相繼退出董事會，時間點皆在蓋茲夫婦宣布離婚之後。

巴菲特近期接受CNBC訪問時透露，對於蓋茲與艾普斯坦之間的往來，他有許多不了解之處，而且自相關傳聞爆發後便未與蓋茲交談。巴菲特在2006年至2024年間已向基金會捐贈約430億元，但他暗示未來可能不再提供捐助。依照慣例，巴菲特的捐贈通常於6月對外公布。

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