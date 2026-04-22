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穆林：國安部5月初就發不出薪水 2/3員工在放無薪假

記者顏伶如／綜合報導
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國土安全部部長穆林21日說，國土安全部到5月的第一周，就沒有預算能為員工發薪。(...
國土安全部部長穆林21日說，國土安全部到5月的第一周，就沒有預算能為員工發薪。(歐新社)

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)21日說，國土安全部到5月的第一周，就將沒有預算能為員工發薪。Politico新聞網站報導，共和黨正設法擬訂預算包裹法案，為國土安全部轄下機構解決拖延已經兩個月的經費問題。

穆林接受福斯新聞網「福斯與朋友」(Fox & Friends)晨間節目訪問時表示，國土安全部人員薪水經費來自去年通過「大又美法」的撥款，但預算下個月初便將用罄，除非得到進一步撥款。

他說，國土安全部每兩周的薪資支出就超過16億元，資金流失速度極快，一旦薪資預算用完，就沒有緊急資金能夠動用了。

穆林表示：「我只剩下再發一次薪水的經費，然後就沒有更多緊急資金可用，總統沒辦法再發布一道行政令，因為已經沒有預算可用。」

Politico報導，穆林坦承國土安全部預算危機，就在共和黨人設法提出撥款法案的同時，法案內容將為國土安全部轄下大多數機構提供經費，移民及海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)的經費則延到預算協調包裹法案才處理。

穆林在節目中說，國土安全部近三分之二人員仍在放無薪假。他說，民主黨應該解釋為何要讓國家安全曝露於風險中，不願為國土安全部提供預算的民主黨國會議員應該面臨究責才是。

民主黨議員則說，問題關鍵在於共和黨今年3月未能在參院通過跨黨派法案，原本法案內容能為國土安全部大部分機構提供預算。

知情人士說，保守派眾議員要求眾院共和黨團高層推動國土安全部預算法案前，要先修改參院通過法案中某些文字，包括為「國土安全部所有機構提供經費，除移民執法機關之外」。保守派眾議員希望黨團高層先通過移民執法經費。

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