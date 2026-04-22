佛州州立大學校園槍擊案 ChatGPT涉為槍手提供建議 檢方要查

佛州檢察長對去年4月的佛州州立大學槍擊案，槍手艾克納與ChatGPT的互動，啟動調查，確定ChatGPT是否協助或教唆犯罪。(美聯社)

佛羅里達州檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)21日針對去年4月造成2人死亡、6人受傷的佛州 州立大學(Florida State University)校園槍擊 案，槍手與OpenAI公司的人工智慧(AI)應用程式ChatGPT 之間的互動是否存在犯罪行為，展開刑事調查。

烏特邁爾表示，檢察官已對槍手艾克納(Phoenix Ikner)與ChatGPT的聊天紀錄進行初步審查，以確定ChatGPT是否協助或教唆犯罪。

烏特邁爾並表示，有證據顯示ChatGPT在槍手犯下令人髮指的罪行之前，「提供重要建議」，包括應使用何種類型的槍枝與彈藥、槍枝在近距離是否有用，以及在一天中的何時、於哪個地點行動能造成最多潛在受害者；「這項刑事調查將決定OpenAI是否對ChatGPT在去年佛州州立大學槍擊案中的行為，負有刑事責任」。

檢察長辦公室指出，佛州州級檢察辦公室已向OpenAI發出傳票，要求提供該公司有關威脅傷害他人的政策和培訓材料紀錄，並報告「過去、現在或未來可能發生犯罪」的政策紀錄。

烏特邁爾承認，其辦公室啟動刑事調查、探究聊天機器人是否促成犯罪行為，正踏入「未知領域」。他表示，其辦公室同時也展開一項民事調查。

OpenAI發言人沃特斯(Kate Waters)稱佛州州立大學校園槍擊案是場悲劇，但OpenAI對此案不承擔任何責任。沃特斯21日表示，OpenAI公司已主動與執法部門分享訊息，將繼續配合調查人員的工作。

沃特斯聲明指出，「ChatGPT在此案提供的回答是基於事實，相關資訊廣泛存在於網路公共資源，ChatGPT並未鼓勵或宣揚任何非法或有害活動。」

現年20歲的艾克納因涉嫌在佛州首府校園行凶，被控犯下兩項一級謀殺罪和多項一級謀殺未遂罪，檢方打算求處死刑。艾克納曾任萊昂郡(Leon County)警長辦公室青年諮詢委員，他母親潔西卡．艾克納(Jessica Ikner)是該警局警員，資歷逾18年。調查人員指出，艾克納持母親名下槍枝作案。