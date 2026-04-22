強制軍人接種流感疫苗令 國防部長赫塞斯取消

國防部長赫塞斯21日宣布，軍人將不再強制接種流感疫苗。(美聯社)

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)21日宣布，基於醫療自主權和宗教自由，軍人將不再強制接種流感疫苗。

赫塞斯在社群平台上發布影片稱，認為所有軍人無論何時何地都必須強制接種流感疫苗的想法過於廣泛、不合理；美軍士兵可自由選擇是否接種流感疫苗，不會被強制接種，因為個人身體、信仰和信念是沒有商量餘地的。

根據發布在網路上的一份備忘錄，赫塞斯最新指令仍允許各軍種申請保留疫苗接種要求，有15天時間提出申請。

美軍疫苗接種令可追溯到美國獨立革命時期，但在新冠疫情 期間，疫苗接種成為極具爭議的政治議題，8400多名軍人拒絕遵守2021年接種新冠疫苗 令而被強制退役，另有數千人尋求宗教和醫療豁免。

新冠期間，海軍、空軍和海軍陸戰隊約99%現役軍人以及陸軍98%現役軍人接種疫苗後，國會同意撤銷疫苗強制令，五角大廈2023年1月也予以取消。國民兵和預備役軍人接種率通常超過90%。

在那之後，川普政府耗時幾個月制訂政策，允許拒絕新冠疫苗強制令的軍人重新入伍並獲補發工資；僅極少數人接受新政策，但赫塞斯團隊近幾個月一直強調這項政策。

五角大廈今年3月表示，共計153名因新冠疫苗強制令而被解職的軍人已復職或接受重新評估。

川普政府一直致力減緩接種疫苗建議的力道；今年稍早表示不再建議所有兒童接種流感和其他某些疫苗，應由家長和患者與醫生協商決定。

國會研究服務處(Congressional Research Service) 在2021年報告中列出八種軍人必須接種的疫苗，包括流感、小兒麻痺、破傷風、麻疹以及A型和B型肝炎疫苗；軍人可基於宗教原因申請轄免疫苗接種。但部隊指揮官須徵求醫療和宗教代表意見、並針對豁免可能對團隊造成的影響與該軍人談論，此外，軍醫須向該軍人說明放棄接種必要疫苗的優缺點。