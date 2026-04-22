聯準會主席提名參院聽證會 華許稱保持獨立性 議員質疑說謊

川普總統提名的聯準會主席人選華許在聽證中表示，川普總統從未要求他承諾降息。(美聯社)

川普 總統提名的聯準會主席人選、前聯準會理事華許(Kevin Warsh)21日在參院 銀行委員會(Senate Banking Committee)的提名聽證中表示，他與川普就此職務進行的談話中，「總統從未要求我承諾降息，也從未要求我做出任何此類承諾，我也不會同意這樣做。」

現年56歲的華許，1月被川普提名為接替現任聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)人選。華許在提名聽證中表示：「若我被確認為聯準會主席，我將獨立行事」；他還強調將對聯準會進行重大改革，「聯準會需要改革溝通框架和方式。」

川普多次公開呼籲聯準會降息，還多次表示他相信華許會降息。就在華許發表前述說法的前幾小時，川普面對財經媒體CNBC詢問：若華許不立即降息，是否會失望？川普答道：「我會。」

華許的說法受到民主黨 聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)質疑。加列戈問道：「誰在說謊？是你還是總統？」華許回應，「我認為記者需要更好的消息來源。」

華許在參院銀行委員會聽證開場白表示，他的首要目標之一是抑制通膨；目前美國通膨率仍高達每年3.3%。他指出，「國會賦予聯準會的使命是確保物價穩定，通貨膨脹是一種選擇，聯準會必須為此承擔責任。」

華許並表示，聯準會的政治獨立性「至關重要」，「民選官員，包括總統、參眾議員就利率發表意見時，央行不會受到威脅」。民主黨參議員在聽證會中，試圖以系列提問凸顯華許與川普的潛在分歧，華許則拒絕就川普政府向聯準會施壓的各種舉措置評。

美聯社及路透報導，華許提名案很可能獲得確認，但參院何時批准仍不明朗。共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)在聽證中沒有向華許提問，而是重申他會延後確認華許的提名，直到川普政府放棄對現任主席鮑爾翻新聯準會大樓展開的刑事調查。

提里斯的阻撓，可能導致華許遲遲無法獲提名確認，這將讓鮑爾有機會在5月15日任期結束後，續任聯準會主席。鮑爾3月表示，在繼任者任命前，他將繼續擔任主席一職。鮑爾同時也是聯準會理事會成員，任期至2028年1月。