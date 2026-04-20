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動保團體擅闖威州犬隻繁殖中心 警方強制驅離

編譯陳韻涵／綜合報導
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當地警方施放催淚瓦斯，試圖驅散強行闖入威斯康辛州一處米格魯繁殖場的動保人士。(美...
當地警方施放催淚瓦斯，試圖驅散強行闖入威斯康辛州一處米格魯繁殖場的動保人士。(美聯社)

約1000名動物保護人士18日聚集在威斯康辛州藍丘鎮(Blue Mounds)的里奇蘭農場(Ridglan Farms)米格魯繁殖場外，試圖強行進入並帶走犬隻，遭警方以橡膠子彈及辣椒噴霧驅散；動保團體「拯救里奇蘭狗狗聯盟」(Coalition to Save the Ridglan Dogs)領袖熊韋恩(Wayne Hsiung，音譯)及多名抗議者遭警方逮捕。繁殖場業者否認虐待，但同意放棄繁殖執照。

美聯社報導，這是抗議者數月內第二度嘗試硬闖這座位於威州州府麥迪遜(Madison)西南方約25哩的里奇蘭農場，農場內飼養約2000隻米格魯；3月有人成功闖進農場帶走30隻狗，當時有27人遭依非法侵入等罪名逮捕。

戴恩郡(Dane County)警長巴雷特(Kalvin Barrett)在影片聲明中指出，約300名至400名抗議群眾「試圖暴力闖進該農場地產」並攻擊警員，無視畫定的合法抗議區域，並封鎖道路，妨礙緊急車輛進入。巴雷特強調，「這不是一場和平抗議行動」。

「拯救里奇蘭狗聯盟」原訂19日行動，但實際行動提早於18日發動；抗議活動進行約三小時後，動保人士茱莉亞‧布熱斯基(Julie Vrzeski)坦言感到沮喪，沒有成功帶走任何犬隻。

威斯康辛州日報(Wisconsin State Journal)報導，抗議者試圖突破由倒滿排泄物的溝渠、乾草捲及帶刺鐵絲網構成的多重路障，部分人穿越鐵絲網，但未能進入農場。

警長辦公室表示，「魯莽駕駛皮卡車衝撞前門」的司機已遭逮捕，以「避免可能致命的後果」，另有許多人被捕。

熊韋恩透過X平台發布他被捕的照片，抗議人士隨後轉往麥迪遜市中心的監獄外，繼續集會示威。

里奇蘭農場方面否認任何虐待動物的指控，並透過官網發布聲明，寫道「從來沒有任何可信的證據證實本場虐待、殘忍或疏於照護」。

不過，該農場去年10月已同意，自今年7月1日起放棄州政府核發的繁殖執照，交換不會被依虐待動物相關罪名起訴。

當地警方施放催淚瓦斯，試圖驅散強行闖入威斯康辛州一處米格魯繁殖場的動保人士。(美...
當地警方施放催淚瓦斯，試圖驅散強行闖入威斯康辛州一處米格魯繁殖場的動保人士。(美聯社)

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