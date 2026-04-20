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愛大附近夜店區深夜傳槍響 5人受傷

編譯彭馨儀／綜合報導
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愛阿華大學校園附近的夜店鬧區19日凌晨2時傳出槍響，5人受傷送醫，其中3人為該校...
愛阿華大學校園附近的夜店鬧區19日凌晨2時傳出槍響，5人受傷送醫，其中3人為該校學生。事後警方封鎖現場，進行鑑識搜查。(美聯社)

愛阿華大學(University of Iowa)校園附近的夜店鬧區19日凌晨2時傳出槍響，5人受傷送醫，其中3人為該校學生。

美聯社報導，愛阿華市警方表示，多人因槍傷被送往醫院治療，其中1人傷勢危急，其餘4人情況穩定。到19日上午，還沒有人遭到逮捕。警方公布了幾組被認為嫌疑重大人士的照片供民眾指認。

愛阿華市警察局(ICPD)指出，凌晨1時46分接獲報警，愛阿華市(Iowa City)中心靠近一條酒吧及餐館林立的克林頓街(Clinton Street)附近發生大規模鬥毆，員警到場後聽到槍聲。目前還不清楚槍擊案細節、槍手人數及其犯案動機。

社群媒體上流傳影片顯示，在一家露天酒吧前爆發多起大規模鬥毆，隨後數十名驚恐的人群四散奔逃。

愛阿華大學校長威爾遜(Barbara Wilson)表示，校方在凌晨2時03分提醒，校內有3名學生受傷，請所有師生保持避開傳出槍響區域，同時繼續提高警覺。

威爾遜在聲明中表示，「在我們等待更多訊息的同時，我一直在想著這些學生、他們的家人、朋友，以及所有關心他們的人。我與他們同在，也與我們社區中所有此刻感到痛苦或不安的人們同在。」

2016年，愛阿華大學一名倪姓中國留學生，在社群媒體上用中文寫了3句話，「這學期我這麼認真學習，如果學校還是讓我掛了，我就讓他們體驗盧剛事件的恐怖。」倪姓學生很快遭到警方逮捕、被學校開除，後遣返回中國。

「盧剛」是一個塵封25年的名字。1991年中國留學生盧剛在愛阿華大學拿到博士學位，但沒得到一筆獎學金、工作也沒著落；盧剛寫了一封遺書給他二姊，寄出信件之後幾個小時，他持槍射殺指導教授、副校長及另一名中國留學生，奪走5條生命，造成1人終生殘疾，之後他再用槍結束了自己的生命。

槍擊 社群媒體

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