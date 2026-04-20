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李克寧墓乃伊周末票房 不敵超級瑪利歐

編譯彭馨儀／綜合報導
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號稱「神鬼傳奇」系列電影最新續集的「李克寧 墓乃伊」本周首映，影評不佳，但賣座擠...
號稱「神鬼傳奇」系列電影最新續集的「李克寧 墓乃伊」本周首映，影評不佳，但賣座擠上第三名。(美聯社)

「超級瑪利歐銀河電影版」(The Super Mario Galaxy Movie)和「極限返航」(Project Hail Mary)本周末繼續稱霸北美票房。號稱「神鬼傳奇」系列電影(The Mummy)最新續集的「李克寧 墓乃伊」(Lee Cronin's The Mummy)本周首映，影評不佳，但賣座擠上第三名。

美聯社報導，這部環球影業(Universal Studios)發行的超級瑪利歐動畫電影上映3個周末持續穩居票房榜首，本周新增票房3500萬元。目前全球票房已達7.475億元。

同時，亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)聯合發行的「極限返航」上映第5周僅下跌15%，拿下2050萬元票房，北美累計票房達2.851億美元。全球票房為5.731億美元。上周，製片人菲力羅德(Phil Lord)和克里斯多福米勒(Christopher Miller)，以及主演萊恩葛斯林(Ryan Gosling)，出席電影博覽會「CinemaCon」，感謝大家支持，讓這部電影成為年度票房最高的原創影片。

由李克寧執導的「李克寧 墓乃伊」以1350萬元票房位居第3。由「鬼玩人：復活」(Evil Dead Rise)的導演執導，傑森布倫(Jason Blum)的布倫屋製片公司(Blumhouse Productions)與溫子仁(James Wan)的「原子怪物製片公司」(Atomic Monster)聯合製作的恐怖片，並未獲得影評人與觀眾認可，爛番茄新鮮度(Rotten Tomatoes )僅為45%，CinemaScore評分也只有C+。

由傑克雷諾(Jack Reynor)主演的「李克寧 墓乃伊」描述一名記者的女兒失蹤消失在沙漠中，8年後奇蹟生還卻變成木乃伊復活。美聯社影評指出，這部片最終淪為令人作嘔的血腥盛宴。但製作成本僅2200萬元，加上海外票房2050萬元，全球累計票房已達3400萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示，「恐怖片在2025年達票房巔峰，但目前來看，2026年似乎並未出現這種情況。」

亞馬遜

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