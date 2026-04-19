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藍源「新葛倫」火箭載衛星錯入軌道 挑戰SpaceX再受挫

編譯劉忠勇／即時報導
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藍源的「新葛倫」火箭從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地起飛。(路透)
藍源的「新葛倫」火箭從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地起飛。(路透)

太空公司藍源（Blue Origin）的「新葛倫」（New Glenn）火箭展開第三次飛行任務，且首度重複使用推進器，但未能將搭載的衛星精準送入預定軌道。

火箭於19日上午約7時25分從佛羅里達州卡納維爾角發射場起飛，可重複使用的第一節推進器在10分鐘後返回地球，降落在大西洋的一艘駁船上。「新葛倫」搭載AST SpaceMobile 公司製造的衛星，這家公司致力於建置能直接和手機連線的通訊網路。

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍源在X平台上貼文表示，儘管衛星已和新葛倫第二節火箭分離，但進入了錯誤的軌道。AST SpaceMobile 隨後在發布新聞稿說，由於部署位置「過低而無法維持運作」，必須讓衛星脫軌，任它在大氣層中燒毀。

這次衛星發射是AST SpaceMobile今年頭一個發射場任務，目前僅有7顆衛星在軌道運轉。公司表示第8顆衛星的損失預計可獲得保險理賠，但對於今年目標要發射多達45顆衛星的而言，仍是一次挫折。

新葛倫是藍源太空探索計畫的核心，進度已落後多年，且各航次間的等待期也比預期更長。這次事故表示該公司的計畫會面臨更嚴重延宕，苦心建立足做為SpaceX獵鷹9號可靠替代選擇的聲譽，也大受打擊。

藍源執行長林普（Dave Limp）在發射前接受彭博電視專訪時說，今年計畫發射8到12次。他說：「我們有足夠的硬體可以達成目標，」並指出發射需求之大前所未見。

他說：「順帶一提，我認為需求還在增加，」理由是衛星網路服務和連線需求日益增長。

林普去年1月在新葛倫火箭首航時曾說，藍源去年預計發射6到8次，但最終全年只完成了2次。

在11月「新葛倫」第二次發射任務中，藍源成功回收火箭推進器，這是重複利用零組件以進行多次發射的必要步驟。

AST SpaceMobile致力於建置衛星網路並展開商轉，目前面臨來自SpaceX和亞馬遜（Amazon.com）日益激烈的競爭。

4月14日，亞馬遜同意併購衛星公司Globalstar，並宣布進軍這個市場。

藍源則發表一連串擴展發射以外事業的計畫，包括建置軌道資料中心，以及能為政府和資料中心提供連線服務的新型衛星網路。

貝佐斯 佛羅里達州

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