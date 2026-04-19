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台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

遭ICE羈押8旬法國婦獲釋 遣返回國

編譯陳韻涵／綜合報導
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法國外交部表示，遭美國移民暨海關執法局(ICE)拘留的85歲法籍婦人瑪麗亞-德雷...
法國外交部表示，遭美國移民暨海關執法局(ICE)拘留的85歲法籍婦人瑪麗亞-德雷莎‧羅斯被羈押16天後，已於17日返抵法國。圖為ICE在路易斯安那州一處拘留中心的警衛。(美聯社)

法國外交部長巴霍(Jean-Noël Barrot)表示，遭美國移民暨海關執法局(ICE)拘留的法籍婦人瑪麗亞-德雷莎‧羅斯(Marie-Thérèse Ross)遭押16天後，已於17日返抵法國。

美聯社報導，國土安全部(DHS)證實，ICE探員本月1日在阿拉巴馬州逮捕85歲的羅斯，理由是她持有的90天簽證已逾期。

紀錄顯示，羅斯被捕時身穿睡衣，未攜帶手機、護照或其他身分證件，移送至路易斯安納州一處聯邦移民拘留設施羈押。

法庭紀錄與阿拉巴馬州卡爾霍恩郡(Calhoun County)婚姻登記資料顯示，瑪麗亞-德雷莎去年與退役美國陸軍上尉威廉‧羅斯(William Ross)結婚，入境美國；羅斯1960年代曾在法國服役，今年1月辭世。

威廉去世後，遺產爭議浮上檯面；阿拉巴馬州法官懷疑，威廉與前妻所生、擔任聯邦官員的兒子向ICE舉報正在申請綠卡的瑪麗亞-德雷莎。

事件傳出後，法國政府迅速展開外交斡旋；法國駐紐奧良總領事桑布(Rodolphe Sambou)兩度親赴拘留中心探視瑪麗亞-德雷莎，並持續與她的家屬及法國駐華府、亞特蘭大的領事官員，以及巴黎方面保持密切協調，確保她在押期間獲得充足的食物與醫療照護。

巴霍17日宣布，「瑪麗亞-德雷莎‧羅斯今天早上返回法國，這讓我們感到欣慰」；巴霍並未評論此個案，但言辭間批評ICE「令人擔憂的暴力行為」，稱其部分做法「不符合法國標準」。

瑪麗亞-德雷莎的兒子艾爾韋(Hervé Goix)17日在法國西部奧爾沃(Orvault)與手足召開記者會說：「能再見到母親，她回來了，我們感到格外欣慰，她肯定經歷了一段非常艱難的時期。」

瑪麗亞-德雷莎的遭遇是川普政府大規模驅逐移民政策下的縮影，聯邦政府廢除對現役及退伍軍人配偶的寬容政策後，類似案例層出不窮，引發國際社會廣泛關注。

國土安全部 阿拉巴馬州 路易斯安納州

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