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吉兒拜登出價3.5萬元 競標客串影集「烈愛對決」但失敗了

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美國前第一夫人吉兒拜登。（美聯社）
美國前第一夫人吉兒拜登。（美聯社）

美國前第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）周四參與紐約市LGBT社區中心的慈善拍賣，競標在HBO影集「烈愛對決」第二季客串機會。吉兒拜登出價3萬5000美元，但競標失敗，她幽默發文表示自己「恐怕無法前往湖邊小屋了」。

活動開始時，現場觀眾亦以起立鼓掌歡迎吉兒拜登，肯定她與前總統拜登(Joe Biden)長期對LGBTQ+社群的支持。

主辦單位表示，吉兒拜登競標的項目引發激烈競價，甚至促使HBO製作方臨時增加兩個客串名額，最終由兩名出價達12萬5000美元的競標者得標。

影集「烈愛對決」改編自作家瑞秋瑞德（Rachel Reid）2019年的同名小說，於2025年底在HBO推出後迅速走紅。該劇共六集，描述兩位NHL頂尖冰球隊長加拿大霍蘭德爾（Shane Hollander）與俄羅斯羅札諾夫（Ilya Rozanov），在陽剛氣息濃厚的冰球賽場上彼此競爭，卻在場外展開多年的秘密戀情。

吉兒拜登貼文中提到的「湖邊小屋」，正是劇中霍蘭德爾位於湖畔的隱密住所，他曾邀請羅札諾夫在夏季前往共度時光。

拍賣 拜登 HBO

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