龍捲風襲擊美國中西部 屋頂被掀翻、樹木連根拔起

強風和龍捲風17日襲擊上中西部地區，造成無數建築物受損。圖為在伊利諾州萊納的損害情況。（美聯社）

上中西部地區包括伊利諾、明尼蘇達和威斯康辛等州大片地區17日遭遇強風和龍捲風襲擊，造成嚴重破壞；18日可以見到受損房屋建築零星散布，有的屋頂被掀翻、樹木連根拔起，部分鄉村道路無法通行，但沒有傳出人員傷亡。當局提醒受創地區居民，災後重建過程可能很漫長。

美聯社報導，受風暴摧殘的城鎮包括伊州 萊納鎮（Lena）、威州中部克羅嫩韋特（Kronenwetter）和林格爾（Ringle）、明州馬里恩鎮（Marion Township）等。國家氣象局表示，這次破壞很可能是龍捲風造成。

伊州史蒂芬森郡（Stephenson County）警長史托瓦（Steve Stovall）談到襲擊萊納鎮的風暴表示，「我們非常幸運，這場風暴沒有造成人員死亡或重傷。」威斯康辛州 和明尼蘇達州 官員也表達了類似看法。

威州馬拉松郡（Marathon County）警長比勒布（Chad Billeb）表示，他34年的警察生涯中，從未見過如此嚴重的破壞，很多人需要幫助。

威州克羅嫩韋特警長麥克休（Terry McHugh）表示，社區居民正同心協力清理房屋碎片，威州公共服務公司努力恢復供電。北中威斯康辛社區基金會（Community Foundation of North Central Wisconsin）與馬拉松郡聯合勸募協會（United Way）合作協助房屋受損的居民。麥克休說：「過程可能會很漫長。」

明州奧姆斯特德郡（Olmsted County）警長辦公室表示，龍捲風造成「多重破壞」，馬里恩鎮至少有30戶房屋受損，有的情況很嚴重。

伊利諾州萊納鎮人口近3000人。風暴來襲時，當地居民納曼（Rachel Nemon）正開車去學校接兒子，她不得不把車停進一家洗車店躲避暴風雨，親眼看見一株距她幾呎遠的大樹連根拔起，火花飛濺。

納曼說：「你會以為那種景象只會在網路上看到，尤其不可能發生在伊利諾州小鎮的現實生活中。」

14歲的伊州中學生扎克（Leo Zach）說，17日風暴來襲讓學校建築物開始搖晃，電力中斷，有些學生甚至恐慌症發作。風暴過後，大家走出戶外，發現窗戶被吹破，部分屋頂已被掀翻。