燃油成本大漲 加拿大航空停飛紐約甘迺迪機場5個月

加拿大航空6月起將暫時停止從多倫多與蒙特婁飛往紐約甘迺迪機場的航線，至10月25日才恢復。（美聯社）

面對伊朗戰爭導致航空燃油短缺、價格飆升，加拿大 航空公司(Air Canada)17日宣布，自6月1日起，暫停加拿大多倫多和蒙特婁飛往紐約甘迺迪國際機場(JFK)的航班五個月，至10月25日再行恢復。

但加航同時表示，公司將繼續從加拿大六個城市飛往紐約都會區其他兩個機場──拉瓜地亞(LaGuardia)機場和紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)，每天有34個航班。公司將聯繫受停飛影響的旅客並提供出行替代方案。

總部位於蒙特婁的加航發言人聲明表示，「自伊朗衝突爆發以來，航空燃油價 格漲了一倍，部分盈利能力較低的航線和航班已不再經濟實惠，我們正因應調整航班時刻表。」

針對加航的宣布，航空專家杜迪(Phil Durdey)向加拿大電視台(CTV) 表示，「航空燃油短缺問題現在變得更嚴重，航空公司不得不開始整合營運方式；例如，取消飛往甘迺迪機場的航班；這其實影響不算大。拉瓜地亞機場 距甘迺迪機場只有15公里(9.3哩)，紐瓦克機場距甘迺迪機場26公里(16.1哩)。因為還有其他機場支撐需求，所以這不等於他們取消飛往當地的航班。」

蒙特婁麥基爾大學(McGill University)航空管理系講師格雷德克(John Gradek)則指出，加航飛往甘迺迪機場的航班，主要是為了提供與其他航空公司和目的地的轉機服務；「我認為加航的意思是：『我們寧可讓乘客從蒙特婁或多倫多直接飛往國際目的地，而不是經由美國其他門戶城市轉機到歐洲或亞洲。』這的確是策略選擇。」

杜迪也認為，加航正以潛在的航空燃油短缺當「藉口」，取消部分盈利能力較弱的航線；「他們正設法重新分配客流，好在多倫多、蒙特婁及國際航線獲得更多收入。」

燃油和人工成本通常是航空公司最大年度支出。達美航空(Delta Air)日前表示，燃油價格上漲，將使其第二季成本增加20億元。捷藍航空(JetBlue)和聯合航空(United Airlines)等多家航空公司，提高行李托運費以抵消飆升的燃油成本；其他航空公司則縮減服務。