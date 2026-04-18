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無令狀監聽有效期延長10天 參眾兩院過關

記者顏伶如／綜合報導
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眾議院和參議院17日先後投票通過「外國情報偵察法」702條款延期10天的權宜措施...
眾議院和參議院17日先後投票通過「外國情報偵察法」702條款延期10天的權宜措施，讓無令狀監聽期限延至4月30日。圖為美國國會大廈。（路透）

「外國情報偵察法」702條款(Foreign Intelligence Surveillance Act, Section 702)允許情報機構、執法部門未取得法院搜查令或合法授權便針對電話、電郵、網路或其他通信內容，展開監測及收集的無令狀監聽(Warrantless Surveillance)，原訂4月20日到期失效，眾議院17日凌晨口頭通過延期10天的權宜措施，讓到期日延至4月30日，為談判爭取更多空間，參議院則在當天口頭表決過關，趕在期限到前送給川普總統簽署。

紐約時報報導，川普總統一直對共和黨眾議員施壓，要求讓702條款在不修改任何條文的前提之下，表決通過重新授權18個月。但持反對立場的人仍堅持己見，迫使各方在深夜倉促應對。

眾院議長強生(Mike Johnson)遵循川普命令，但提案若要在眾院表決通過，必須獲得全體共和黨眾議員一致支持。17日表決時原本有20名共和黨眾議員反對延長無令狀監聽，包括極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)的某些自由意志主義成員。後經協商同意增設隱私保護限制之後，這些共和黨眾議員17日凌晨支持讓無令狀監聽延長10天。

支持702條款的一派則警告指出，如果未能延長無令狀監聽，國家安全將遭受嚴重威脅。

參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）在評估臨時延長法案於本月底到期後的各種選項時，承認即將面臨政治困難，「我們會做好相應準備，」這位來自南達科他州的共和黨人表示。

新法案正為數周內的另一場對峙鋪路，屆時國會將深入討論這項監控工具，後者使美國民眾的隱私權，與美國官員認為對國家安全極為有助益的監控計畫形成對立。

長期以來一直批評該監控計畫的俄勒岡州民主黨參議員懷登（Ron Wyden）表示：「我們將證明，安全和自由並非互不相容。」

眾議員 川普 紐約時報

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