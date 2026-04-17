我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

2年制副學士學位更實際 高中畢業生搶讀社區大學

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愈來愈多高中畢業生選擇攻讀兩年制的副學士學位，使社區學院入讀學生增加。圖為佛州坦...
愈來愈多高中畢業生選擇攻讀兩年制的副學士學位，使社區學院入讀學生增加。圖為佛州坦帕的一家社區學院。(美聯社)

為教育界分析數據的「全國學生資訊交換研究中心」(National Student Clearinghouse Research Center, NSCRC)最新研究顯示，在學費飆漲等因素下，愈來愈多高中畢業生選擇攻讀兩年制副學士學位(associate degree)，使得社區學院(community college)入讀學生人數增加。

高中畢業生不再一味追求就讀四年制大學，部分原因是大學學費飛漲導致學貸債務沉重，依「大又美法」(Big and Beautiful Bill)自2026年起實施新貸款限制是另一因素，再加上為了在競爭激烈就業市場中立足，學生傾向尋求注重職業培訓的學習途徑。

根據最新的「大學學位獲得者報告」(Undergraduate Degree Earners)， 2024-2025學年全美首次獲副學士學位學生中，有近三分之一是18至20歲學生，占比最高，而且該年齡層學生人數首次超過21至24歲學生。過去十年間，18至20歲獲副學士學位的人數暴增近50%。

2024-2025學年全美約有200萬學生獲學士學位為其最高學歷，86.54萬學生獲副學士學位，各較前一年增加2.8%和2.6%；另有57.94萬名學生獲大學證書(undergraduate certificate)，較前一年增加3.2%，創十年新高。

專家指出，學生比過去提早開始接受高等教育、更早獲證書和學位，數據顯示學生傾向較實際、以職業為導向的文憑。

NSCRC先前另一報告稱，去年秋天社區大學入學人數較上學年增加3%，公立四年制大學入學人數僅增加1.4%，私立四年制非營利大學的入學人數更減少1.6%。

社區大學確實有些優勢，費用低廉是一大關鍵。

美國大學理事會(College Board)數據顯示，2025-2026學年，兩年制公校平均學雜費為4150元，四年制公立大學州內學生平均學雜費1萬1950元、四年制私立大學更高達4萬5000元。

在「大又美法」下，社區大學參加職業培訓的學生也有資格獲佩爾贈款(Pell Grants)，之前只提供給攻讀大學學位的學生。 2025-2026學年，該助學金最高為7395元。

愈來愈多高中畢業生選擇攻讀兩年制的副學士學位，使社區學院入讀學生增加。圖為佛州坦...
愈來愈多高中畢業生選擇攻讀兩年制的副學士學位，使社區學院入讀學生增加。圖為佛州坦帕的一家社區學院。(美聯社)

貸款 學貸

上一則

被認定具工作能力、沒14歲以下子女 5/1起領不到糧券

下一則

接棒者突罹腦癌離任 密西根大學校長1年3換

延伸閱讀

印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保

印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保
返校讀研愈讀愈窮？ 3領域薪資投報率極低

返校讀研愈讀愈窮？ 3領域薪資投報率極低
哈佛大學給「A」太多擬設上限 94%學生反對

哈佛大學給「A」太多擬設上限 94%學生反對
入學難、學費貴、評分通膨 耶魯要改革「重建高教信任」

入學難、學費貴、評分通膨 耶魯要改革「重建高教信任」

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕