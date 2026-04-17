2年制副學士學位更實際 高中畢業生搶讀社區大學

愈來愈多高中畢業生選擇攻讀兩年制的副學士學位，使社區學院入讀學生增加。圖為佛州坦帕的一家社區學院。(美聯社)

為教育界分析數據的「全國學生資訊交換研究中心」(National Student Clearinghouse Research Center, NSCRC)最新研究顯示，在學費飆漲等因素下，愈來愈多高中畢業生選擇攻讀兩年制副學士學位(associate degree)，使得社區學院(community college)入讀學生人數增加。

高中畢業生不再一味追求就讀四年制大學，部分原因是大學學費飛漲導致學貸 債務沉重，依「大又美法」(Big and Beautiful Bill)自2026年起實施新貸款 限制是另一因素，再加上為了在競爭激烈就業市場中立足，學生傾向尋求注重職業培訓的學習途徑。

根據最新的「大學學位獲得者報告」(Undergraduate Degree Earners)， 2024-2025學年全美首次獲副學士學位學生中，有近三分之一是18至20歲學生，占比最高，而且該年齡層學生人數首次超過21至24歲學生。過去十年間，18至20歲獲副學士學位的人數暴增近50%。

2024-2025學年全美約有200萬學生獲學士學位為其最高學歷，86.54萬學生獲副學士學位，各較前一年增加2.8%和2.6%；另有57.94萬名學生獲大學證書(undergraduate certificate)，較前一年增加3.2%，創十年新高。

專家指出，學生比過去提早開始接受高等教育、更早獲證書和學位，數據顯示學生傾向較實際、以職業為導向的文憑。

NSCRC先前另一報告稱，去年秋天社區大學入學人數較上學年增加3%，公立四年制大學入學人數僅增加1.4%，私立四年制非營利大學的入學人數更減少1.6%。

社區大學確實有些優勢，費用低廉是一大關鍵。

美國大學理事會(College Board)數據顯示，2025-2026學年，兩年制公校平均學雜費為4150元，四年制公立大學州內學生平均學雜費1萬1950元、四年制私立大學更高達4萬5000元。

在「大又美法」下，社區大學參加職業培訓的學生也有資格獲佩爾贈款(Pell Grants)，之前只提供給攻讀大學學位的學生。 2025-2026學年，該助學金最高為7395元。