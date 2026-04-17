年輕人死於大腸癌 集中沒有大學文憑者 往往飲食醫療差

研究指出，罹患大腸癌的年輕人以及教育程度不高的群體增多。圖中紅色的就是大腸癌細胞。(美聯社)

最新研究顯示，愈來愈多年輕人死於大腸直腸癌(colorectal cancer)，而病患集中在教育程度較低的群體。

美聯社報導，大腸直腸癌是美國第二大癌症 死因，僅次於肺癌。美國醫學會腫瘤 學期刊(JAMA Oncology)16日發表的研究首度發現，過去30年，年輕人大腸癌死亡病例的增加幾乎全部發生在沒有大學文憑的人身上。

當然，有大學文憑並不能預防大腸癌。專家表示，它只是其他問題的象徵，沒有文憑的人往往收入較低、飲食較差、運動量較少，並且獲得的醫療也較少。

這項研究被視為首次解析，在年輕人當中哪些人最受到大腸癌上升趨勢影響。

美國癌症協會(American Cancer Society)使用1994年至2023年10.1萬名25至49歲死於大腸癌的年輕人資料，這段期間，這些人的大腸癌死亡率從每10萬人約3例上升到每10萬人約4例，但僅完成高中學業者，死亡率從每10萬人4例上升到5.2例，而有大學文憑者的死亡率則保持不變，仍為每10萬人2.7例。

研究的主要作者傑馬爾(Ahmedin Jemal)表示，研究結果強調提高大眾對大腸癌認知的必要性，並呼籲年輕人重視篩檢建議。症狀包括血便或直腸出血；排便習慣改變，例如腹瀉、便祕或大便變細持續數日以上；體重無故下降；以及痙攣或腹痛。

估計今年美國將新增超過15.8萬例大腸癌病例，超過5.5萬人死於大腸癌，其中50歲以下死於大腸癌占總死亡人數的7%，也就是3850人。自2005年以來，50歲以下族群大腸癌死亡率每年上升1.1%，成為50歲以下者最致命癌症。2020年去世的已故演員「黑豹」鮑斯曼(Chadwick Boseman)，以及今年初去世的男星范德比克(James Van Der Beek)，都死於大腸癌。

科學家指出，風險因素包括肥胖、缺乏體能活動、飲食中紅肉或加工肉類含量高，而水果和蔬菜攝取量低，以及家族史。美國癌症協會於2021年修改了篩檢指南，將美國成年人開始接受篩檢的年齡從50歲降低到45歲。