我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

年輕人死於大腸癌 集中沒有大學文憑者 往往飲食醫療差

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究指出，罹患大腸癌的年輕人以及教育程度不高的群體增多。圖中紅色的就是大腸癌細胞...
研究指出，罹患大腸癌的年輕人以及教育程度不高的群體增多。圖中紅色的就是大腸癌細胞。(美聯社)

最新研究顯示，愈來愈多年輕人死於大腸直腸癌(colorectal cancer)，而病患集中在教育程度較低的群體。

美聯社報導，大腸直腸癌是美國第二大癌症死因，僅次於肺癌。美國醫學會腫瘤學期刊(JAMA Oncology)16日發表的研究首度發現，過去30年，年輕人大腸癌死亡病例的增加幾乎全部發生在沒有大學文憑的人身上。

當然，有大學文憑並不能預防大腸癌。專家表示，它只是其他問題的象徵，沒有文憑的人往往收入較低、飲食較差、運動量較少，並且獲得的醫療也較少。

這項研究被視為首次解析，在年輕人當中哪些人最受到大腸癌上升趨勢影響。

美國癌症協會(American Cancer Society)使用1994年至2023年10.1萬名25至49歲死於大腸癌的年輕人資料，這段期間，這些人的大腸癌死亡率從每10萬人約3例上升到每10萬人約4例，但僅完成高中學業者，死亡率從每10萬人4例上升到5.2例，而有大學文憑者的死亡率則保持不變，仍為每10萬人2.7例。

研究的主要作者傑馬爾(Ahmedin Jemal)表示，研究結果強調提高大眾對大腸癌認知的必要性，並呼籲年輕人重視篩檢建議。症狀包括血便或直腸出血；排便習慣改變，例如腹瀉、便祕或大便變細持續數日以上；體重無故下降；以及痙攣或腹痛。

估計今年美國將新增超過15.8萬例大腸癌病例，超過5.5萬人死於大腸癌，其中50歲以下死於大腸癌占總死亡人數的7%，也就是3850人。自2005年以來，50歲以下族群大腸癌死亡率每年上升1.1%，成為50歲以下者最致命癌症。2020年去世的已故演員「黑豹」鮑斯曼(Chadwick Boseman)，以及今年初去世的男星范德比克(James Van Der Beek)，都死於大腸癌。

科學家指出，風險因素包括肥胖、缺乏體能活動、飲食中紅肉或加工肉類含量高，而水果和蔬菜攝取量低，以及家族史。美國癌症協會於2021年修改了篩檢指南，將美國成年人開始接受篩檢的年齡從50歲降低到45歲。

研究指出，罹患大腸癌的年輕人以及教育程度不高的群體增多。圖為一名大腸患者在家人幫...
研究指出，罹患大腸癌的年輕人以及教育程度不高的群體增多。圖為一名大腸患者在家人幫助下調整坐姿。(美聯社)

癌症 腫瘤

上一則

馬斯克發文感謝台積電 卻鬧烏龍標成另一家公司

下一則

台積電魏哲家獲選「時代」百大人物 花滑劉美賢也上榜

延伸閱讀

婦人3個月暴瘦10公斤 以為瘦身成功卻罹大腸癌

婦人3個月暴瘦10公斤 以為瘦身成功卻罹大腸癌
直腸癌早期無明顯症狀 若體重突降、腹痛、血便應盡速就診

直腸癌早期無明顯症狀 若體重突降、腹痛、血便應盡速就診
莊哲男腸胃肝膽中心攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務

莊哲男腸胃肝膽中心攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務
紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕