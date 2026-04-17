我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

馬斯克發文感謝台積電 卻鬧烏龍標成另一家公司

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
旗下AI晶片取得重大進展，馬斯克要感謝台積電，卻擺烏龍，感謝了另一家公司。(路透...
旗下AI晶片取得重大進展，馬斯克要感謝台積電，卻擺烏龍，感謝了另一家公司。(路透)

特斯拉（Tesla）股價15日收盤大漲近8%，因執行長馬斯克稍早稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。馬斯克還特別感謝台積電與三星電子支援晶片代工生產。

馬斯克在旗下社群平台X貼文表示：「恭喜@Tesla_AI 晶片設計團隊成功完成AI5的投片。AI6、Dojo3 以及其他令人興奮的晶片也正在研發中。」

投片是指IC設計的最後階段，指晶片設計完成後，將最終電路圖送交晶圓代工廠準備進入試產。馬斯克所提到的AI5、AI6晶片，是特斯拉下一代自動駕駛（FSD）硬體的核心晶片，Dojo3則是特斯拉專為AI訓練設計的超級電腦「Dojo」的第三代晶片。他最新的發言，代表AI5晶片已達成一項關鍵工程里程碑，而且正接近量產階段。

馬斯克接著留言：「感謝台積電與三星支援把這款晶片帶進生產。它將成為有史以來產量最高的AI晶片之一。」

不過，馬斯克在留言中其實鬧了烏龍，在上述這段留言中，馬斯克標記的是@TaiwanSemi_TSC，然而這不是台積電的官方帳號，而是功率半導體元件大廠台半（TSC）的X平台帳號。

台半也幽默留言回應，「人都會犯錯，OK的」。其實台半也已在自己的X帳號中表明：「歡迎您稱我們為TSC，但我們不是TSMC（台積電）。」

此外，特斯拉也計畫與SpaceX合作，在德州奧斯汀建設兩座先進晶片工廠，一座用於生產車輛與機器人所需晶片，另一座則用於軌道資料中心的晶片製造。英特爾近期也加入了特斯拉與SpaceX這項Terafab巨型晶圓廠計畫。

台積電 馬斯克 Tesla

上一則

接棒者突罹腦癌離任 密西根大學校長1年3換

下一則

年輕人死於大腸癌 集中沒有大學文憑者 往往飲食醫療差

延伸閱讀

馬斯克宣布AI5晶片投片 發文要謝台積電卻鬧了烏龍

馬斯克宣布AI5晶片投片 發文要謝台積電卻鬧了烏龍
馬斯克傳準備高價「光速」搶購半導體設備 啟動Terafab晶圓廠大計

馬斯克傳準備高價「光速」搶購半導體設備 啟動Terafab晶圓廠大計
再下一城 英特爾獲Google承諾 資料中心將採Xeon晶片

再下一城 英特爾獲Google承諾 資料中心將採Xeon晶片
英媒：中國考慮限制 向美出口太陽能製造設備

英媒：中國考慮限制 向美出口太陽能製造設備

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕