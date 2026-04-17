馬斯克發文感謝台積電 卻鬧烏龍標成另一家公司

旗下AI晶片取得重大進展，馬斯克要感謝台積電，卻擺烏龍，感謝了另一家公司。(路透)

特斯拉（Tesla ）股價15日收盤大漲近8%，因執行長馬斯克 稍早稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。馬斯克還特別感謝台積電 與三星電子支援晶片代工生產。

馬斯克在旗下社群平台X貼文表示：「恭喜@Tesla_AI 晶片設計團隊成功完成AI5的投片。AI6、Dojo3 以及其他令人興奮的晶片也正在研發中。」

投片是指IC設計的最後階段，指晶片設計完成後，將最終電路圖送交晶圓代工廠準備進入試產。馬斯克所提到的AI5、AI6晶片，是特斯拉下一代自動駕駛（FSD）硬體的核心晶片，Dojo3則是特斯拉專為AI訓練設計的超級電腦「Dojo」的第三代晶片。他最新的發言，代表AI5晶片已達成一項關鍵工程里程碑，而且正接近量產階段。

馬斯克接著留言：「感謝台積電與三星支援把這款晶片帶進生產。它將成為有史以來產量最高的AI晶片之一。」

不過，馬斯克在留言中其實鬧了烏龍，在上述這段留言中，馬斯克標記的是@TaiwanSemi_TSC，然而這不是台積電的官方帳號，而是功率半導體元件大廠台半（TSC）的X平台帳號。

台半也幽默留言回應，「人都會犯錯，OK的」。其實台半也已在自己的X帳號中表明：「歡迎您稱我們為TSC，但我們不是TSMC（台積電）。」

此外，特斯拉也計畫與SpaceX合作，在德州奧斯汀建設兩座先進晶片工廠，一座用於生產車輛與機器人所需晶片，另一座則用於軌道資料中心的晶片製造。英特爾近期也加入了特斯拉與SpaceX這項Terafab巨型晶圓廠計畫。