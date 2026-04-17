我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

入學難、學費貴、評分通膨 耶魯提改革方案 重建大眾對高教信任

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
耶魯大學提出全面改革方案，試圖重建大眾對高等教育信心。圖為耶魯大學2025年畢業...
耶魯大學提出全面改革方案，試圖重建大眾對高等教育信心。圖為耶魯大學2025年畢業典禮。(路透)

耶魯大學(Yale University)提出全面改革方案，涵蓋招生、學費與評分制度，強調提升透明度與重新重視學術研究本質，試圖重建大眾對高等教育信心。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，近年大眾對高等教育的不滿日益增加，根據丕優研究中心(Pew Research Center)去年10月發布的民調顯示，70%的美國人認為高等教育的發展方向錯誤，比率較2020年的56%大幅上升。耶魯校長麥金尼斯(Maurie McInnis)在受訪時表示，無論是民調數據，或是來自家庭、立法者與社區的意見，都顯示信任流失已成為嚴峻挑戰。她表示，校方將確保學生能在耶魯自由進行知識探索，同時正視成績通膨問題，並將更多資源投入教學與研究等核心領域。

去年，麥金尼斯召集10名教職員成立「高等教育信任委員會」，委員會共同主席之一、歷史學教授蓋奇(Beverly Gage)表示，改革的核心在於重新思考大學存在的根本使命並找出可改善之處。社會學教授亞當斯(Julia Adams)則認為，應將焦點重新放回學術本質。

經過一年訪談與研究，委員會提出20項改革建議。在學費方面，耶魯每年高達9萬4425元的收費令大眾卻步，相較一個四口之家年收入中位數約為8萬4000元。校方承諾，從明年開始，家庭年收入低於20萬元的學生可免學費，低於10萬元者甚至免除住宿與團膳費用。

招生制度也是外界關注焦點。2026年，耶魯錄取率不到4%，申請過程被批評過於主觀且不透明，而且可能偏袒富裕家庭學生，建議應使招生標準更加透明，優先考慮學術成就並考慮設立最低SAT分數門檻或耶魯專屬入學考試，同時應減少對運動員、校友子女及捐贈者後代的優惠待遇。

在成績制度方面，委員會也關注成績通膨問題，因此，建議將平均GPA成績設定為3.0(即B等)，或在成績單加註課程百分位數以供參考。麥金尼斯表示，提升學術標準與制度透明度是重建社會信任的關鍵，「我們必須承認自身不足，並努力贏回大眾信任，」她說。

耶魯 耶魯大學 民調

上一則

成年還與父母同住 新澤西44%最多、加州排第3、紐約擠進前10

下一則

公共電台獲1.1億元捐款 難填被聯邦經費砍11億元缺口

延伸閱讀

返校讀研愈讀愈窮？ 3領域薪資投報率極低

返校讀研愈讀愈窮？ 3領域薪資投報率極低
A等成績達6成 哈佛推上限20%以維護學位價值 學生群起反對

A等成績達6成 哈佛推上限20%以維護學位價值 學生群起反對
未達最低招生門檻 印州終結大學210冷門科系

未達最低招生門檻 印州終結大學210冷門科系
哈佛大學給「A」太多擬設上限 94%學生反對

哈佛大學給「A」太多擬設上限 94%學生反對

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕