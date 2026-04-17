公共電台獲1.1億元捐款 難填被聯邦經費砍11億元缺口

國家公共電台的經費去年遭川普總統大幅削減，但近日收到兩筆總計達1.13億元的慈善捐款，未來數十年將不必擔心財務問題。圖為國家公共電台位於華府的總部。(路透)

川普 總統2025年大幅削減國家公共電台(NPR)和公共電視網(PBS)的預算後，國家公共電台收到兩筆總額達1.13億元的慈善捐款。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，公共電台16日宣布獲得慈善家康妮·鮑爾 默(Connie Ballmer)捐贈8000萬元。NPR表示，這筆捐款是迄今為止來自在世捐贈者的最大一筆捐款，將用於提升NPR在數位技術方面的應用，並增強NPR在各個平台上的受眾互動。

康妮·鮑爾默是前微軟 執行長，現為NBA洛杉磯快艇隊老闆史帝夫·鮑爾默(Steve Ballmer)的妻子、曾任NPR基金會董事，她在聲明中表示，「我支持NPR，因為知情的公眾是我們社會的基石，而民主需要強大而獨立的媒體。我希望這筆捐款能夠為NPR提供所需的穩定性和動力，使NPR能夠大膽創新，並加強其全國性網絡。」

NPR表示，第二筆捐款總額為3300萬元，來自一名匿名捐贈者。NPR總裁兼執行長凱薩琳·馬赫(Katherine Maher)表示，這些慈善捐款將使NPR及其旗下電台在未來數十年擁有穩固的財務基礎。

去年夏天，國會通過法案收回11億元的公共廣播經費，導致約246家NPR電台和數百家PBS電視台不得不努力填補資金缺口。

4月初，一名聯邦法官裁定，川普削減NPR和PBS經費的行政命令違反憲法第一修正案(First Amendment)，因為它試圖懲罰那些他不喜歡的媒體言論。但裁決並未恢復對這些電台的撥款。

馬赫在一篇部落格文章中寫說，「雖然法院最近裁定NPR和PBS勝訴，推翻川普政府的行政命令，這對新聞獨立與憲法第一修正案而言是一個非常重要的勝利，但它並沒有扭轉國會削減撥款帶來的毀滅性現實。」

她說，「超過10億元的聯邦經費永久性損失給所有公共媒體都帶來巨大的財務壓力。」