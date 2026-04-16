我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口

緬因暫停興建AI資料中心 全國首頒禁令 2027前評估影響

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬因州議會14日投票通過全美第一個大型資料中心全州暫建禁令。(美聯社)
緬因州議會14日投票通過全美第一個大型資料中心全州暫建禁令。(美聯社)

緬因州參、眾議會14日投票通過全美第一個大型資料中心全州禁令，暫停興建耗電量超過20千瓩(megawatt)的資料中心，禁令期限至2027年秋季，並成立電網影響的研究中心，法案已送交民主黨籍州長密爾斯(Janet Mills)簽署。

華盛頓郵報報導，面對人工智慧(AI)資料中心在全美各地擴建，地方居民的反對聲浪也愈來愈大。

追蹤全美各地反對資料中心興建計畫的「資料中心觀察」(Data Center Watch)指出，各地民眾去年反對資料中心進駐的行動，已阻擋合計逾1520億元的投資提案；目前至少有另外12個州考慮跟進立法，不分黨派。

AI資料中心運作吃電量大，催升各地電費漲價。緬因州的電費早已高居全美之冠，成為議員此次立法的主要因素。

華郵分析，一座新的資料中心平均耗電量相當於50萬人口城市的用電需求，部分超大型設施的用電量更高出許多。

法案主要提案人、民主黨州眾議員薩克斯(Melanie Sachs)強調，資料中心與一般商業設施截然不同，「這可不是沃爾瑪(Walmart)，就算只有兩、三個資料中心的用電負載，也會影響全州」。

薩克斯擔任緬因州議會能源委員會的主席，她說明立法初衷是「退一步思考：如果這種情況即將發生，我們能做些什麼才能真正受惠？」

薩克斯指出，立法過程中意外讓部分公眾先前不知情的開發案曝了光，如傑伊鎮(Jay)一處廢棄造紙廠的資料中心計畫，她的父親曾在該工廠任職。該工廠原本計畫改建為工程木材廠，但因川普政府的關稅政策而胎死腹中。

緬因州商會(Maine State Chamber of Commerce)執行長伍德科克(Patrick Woodcock)寫信向州長要求否決禁蓋資料中心的法案，強調現行機制已為納稅人和環境制定保障措施；他指出，緬因州大部分農村地區「迫切需要投資」，而資料中心是當前經濟環境下的大利多途徑。

法案支持者則堅稱，禁令並非阻礙技術發展，而是爭取時間為影響深遠的大型建設計畫制定適當的監管框架。

民主黨 華盛頓郵報 緬因州

上一則

AI衝擊「950萬名駕駛何去何從」 Uber CEO：我不知道

下一則

內州女超市停車場持刀劫持劃傷3歲童 遭警擊斃

延伸閱讀

反對興建AI資料中心 密州小鎮半數議員被罷免

反對興建AI資料中心 密州小鎮半數議員被罷免
從歡迎到抗議 AI資料中心在加州踢鐵板

從歡迎到抗議 AI資料中心在加州踢鐵板
西雅圖擬建5資料中心用電壓力升 市府擬修約防電價上漲

西雅圖擬建5資料中心用電壓力升 市府擬修約防電價上漲
資料中心耗水電 民眾籲縣府暫不批

資料中心耗水電 民眾籲縣府暫不批

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

2026-04-10 10:42

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰