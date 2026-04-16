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聯邦陪審團裁定 Live Nation壟斷大型演唱會場地 敗訴

記者胡玉立／綜合報導
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聯邦陪審團裁定，演唱會售票龍頭「理想國演藝公司」及其子公司Ticketmaste...
聯邦陪審團裁定，演唱會售票龍頭「理想國演藝公司」及其子公司Ticketmaster有害地壟斷了大型演唱會場地。(美聯社）

曼哈頓聯邦陪審團經四天審議後15日裁定，演唱會售票龍頭「理想國演藝公司」(Live Nation)及其子公司Ticketmaster有害地壟斷了大型演唱會場地。代表全美34州和哥倫比亞特區的原告律師凱斯勒(Jeffrey Kessler)表示，「對反壟斷法來說，這是意義非凡的一天。」

Live Nation擁有、經營、控制數百家場館的預訂或持有其股權；其子公司Ticketmaster被公認是全球最大的現場活動票務銷售商。Ticketmaster成立於1976年，2010年與Live Nation合併。凱斯勒指稱，它們目前控制86%的演唱會市場和73%的體育賽事市場。

美聯社報導，這樁反托拉斯官司備受各方矚目，Live Nation被判敗訴，光是Ticketmaster被裁定在22州向消費者每張票多收1.72元，就可能讓這兩家母子公司損失數億元，而且還可能被處以罰款。此外，法院有可能下令它們拆散公司。

這項訴訟最早在2024年5月拜登總統執政期間，由司法部聯合數十州提出，指控Live Nation獨占售票市場、打壓競爭，企業應予拆分。川普政府上台後，與Live Nation達成初步和解，Live Nation與Ticketmaster避開拆分命運。但只有少數幾州加入和解協議，逾30州堅持繼續對簿公堂。

在審判中，Live Nation執行長拉皮諾（Michael Rapino）出庭作證，接受有關2022年知名歌手泰勒絲(Taylor Swift)演唱會門票事件等多項質問。過程中，Live Nation一名員工發給另一員工的內部信息被公開，內容稱某些票價「貴得離譜」、顧客「愚蠢至極」，吹噓公司「正在瘋狂搶劫」。

Live Nation堅稱自己不是壟斷企業，強調價格和售票方式由藝人、運動隊伍和場館自行決定。該公司律師並稱公司規模日益擴大，是努力不懈的結果，歌迷體育迷的消費權益受益得到大幅保障，門票價格不致貴的離譜。

陪審團裁決後，法官要求雙方律師與聯邦政府會面，下周稍晚共同提交聯合信函，提出動議時間表及案件補救階段的進行方式。預計下階段訴訟過程，將涉及漫長的證人作證程序，最終才能確定處罰。

泰勒絲 拜登

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