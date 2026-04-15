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反對興建AI資料中心 密州小鎮半數議員被罷免

編譯彭馨儀／綜合報導
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漸多城鎮居民反對興建資料中心。圖為喬治亞州的Meta資料中心。（美聯社）
漸多城鎮居民反對興建資料中心。圖為喬治亞州的Meta資料中心。（美聯社）

密蘇里州小城市費斯圖斯(Festus)選民不滿市議會批准興建60億元的人工智慧(AI)資料中心，上周以選票讓4名競選連任的議員敗選。

政治新聞網站Politico報導，同一天，威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)郊區華盛頓港(Port Washington)選民也發洩不滿。科技巨擘甲骨文(Oracle)與OpenAI正興建150億元的資料中心園區。選民以壓倒性多數通過史無前例的公投，限制未來的資料中心計畫。今年，全國至少還有3座城市將進行限制措施的投票

費斯圖斯(Festus)位於密西西比河畔(Mississippi River)，距離聖路易(St. Louis)以南半小時車程，人口約1.2萬。當地14日舉行投票，選民踴躍表達強烈反對興建超大規模資料中心。

費斯圖斯市議會(Festus City Council)有8名市議員，反對者持續連署要請願罷免市長及其他4名市議員，以及控告市政府與開發商CRG沒有開公聽會就簽約，市議會於3月30日投票通過開發協議，計畫將資料中心建在費斯圖斯市西南側360畝的林地上。

反對居民博伊爾(Boyle)家的社區緊鄰資料中心，他表示，市政府與開發商淡化資料中心對電費、用水與周邊影響，對於資料中心用地重新劃分與CRG的開發協議，已開過多次祕密會議，卻意圖壓制反對意見。不具名官員透露，在一次會議中有人提到需要控制住反對的局面，還有人暗示，一旦居民得知市內要新開一家橄欖園(Olive Garden)餐廳，就會忘記資料中心的爭議。

梅里曼(Lori Merriman)也住在資料中心附近，「幾乎蓋在我家隔壁，」她兩年前才建好自家房子，她成立「喚醒傑斐遜郡」(Wake Up JeffCo)，協助社區反對資料中心計畫，因為居民發現資料中心背後的政治勢力支持已延伸到州政府最高層，包括密州州長柯厚(Mike Kehoe)，他同意11月重新分區（rezoning）投票前，遊說規劃與分區委員會的委員。

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