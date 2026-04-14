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川普告華爾街日報誹謗求償百億 遭駁回

編譯馬雯婷／綜合報導
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佛州聯邦法官駁回川普總統對華爾街日報及其老闆梅鐸(圖)提起的100億元誹謗訴訟。...
佛州聯邦法官駁回川普總統對華爾街日報及其老闆梅鐸(圖)提起的100億元誹謗訴訟。(美聯社/路透)

美聯社報導，一名聯邦法官於13日駁回川普總統提告華爾街日報(Wall Street Journal)及其老闆梅鐸(Rupert Murdoch)的100億元誹謗訴訟。該案與一篇探討川普與已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)關係的報導有關。

佛羅里達州聯邦地方法院法官蓋爾斯(Darrin P. Gayles)在裁決中指出，川普未能證明華爾街日報報導屬於「惡意發表」的主張。不過，法官同時允許總統提交修訂後的訴狀。

裁決發布數小時後，川普在社群媒體上表示，此項決定「並非終局」，而是建議他「重新提交」這起「有力的案件」，並稱將於「4月27日或之前」完成相關程序。

川普於去年7月提起訴訟，時間緊接在華爾街日報刊登一篇文章之後。華爾街日報導再度聚焦川普與艾普斯坦之間長期以來備受矚目的關係，並提及一封帶有性暗示的信件。報導指出，該信據稱附有川普的簽名，並收錄於一本為艾普斯坦2003年50歲生日編製的紀念冊中。

該信件其後由國會公開，相關文件係透過傳票自艾普斯坦的遺產中取得。川普則否認曾撰寫該信，並批評華爾街日報導「虛假、惡意且具誹謗性」。

華爾街日報及梅鐸的律師曾請求法官裁定相關報導內容屬實，因而不構成誹謗。然而，法官在裁決中寫道，「川普總統是否為該信作者，或是否為艾普斯坦的朋友，均屬事實爭議點，現階段訴訟程序尚無法作出判定。」

此項裁決對川普政府而言再添壓力。近期，政府正面臨釋出艾普斯坦相關文件所引發的爭議，同時亦試圖透過法律手段回應其認為不利的媒體報導。

白宮尚未對置評請求作出回應。出版華爾街日報的道瓊公司(Dow Jones & Company)發言人則表示，對法官的裁決「感到滿意」並補充指出，「我們對華爾街日報報導的可靠性、嚴謹性與準確性充滿信心。」

佛州聯邦法官駁回川普總統對華爾街日報及其老闆梅鐸(圖)提起的100億元誹謗訴訟。...
佛州聯邦法官駁回川普總統對華爾街日報及其老闆梅鐸(圖)提起的100億元誹謗訴訟。(美聯社)

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