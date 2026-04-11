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ICE取締生育旅遊 嚴查網絡 打擊來美生子拿公民

編譯盧炯燊／綜合報導
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到美國「生育旅遊」行之有年，圖為加州過去查緝協助旅遊生育的作月子中心。（美聯社）
到美國「生育旅遊」行之有年，圖為加州過去查緝協助旅遊生育的作月子中心。（美聯社）

川普政府致力減少合法移民及嚴厲打擊非法移民，現又下令取締助長「生育旅遊」、助孕婦在簽證申請詐欺的網絡。

路透10日獨家報導，川普政府 9 日發送的內部電郵顯示，移民暨海關執法局(ICE) 已命令全國各地的調查人員執行「生育旅遊計畫」（Birth Tourism Initiative），打擊幫助外國孕婦來美產子，使其子女獲得美國公民身分的網絡。

ICE新推行的打擊生育旅遊行動，是由國土安全調查局(Homeland Security Investigations ，HSI)率領。電郵說，「HSI 正推進各項工作，以保護美國移民及身分識別系統的完整性，尤其針對與生育旅遊相關的詐欺活動」，會全力打擊「利用合法移民程序的詐欺、金融犯罪及有組織網絡」。

ICE 所屬的國土安全部拒絕對有關調查及打擊行動置評，但強調早已知道有網絡專門協助外國婦女到美國「生育旅遊」。發言人表示，「雖然在美國生育本身並不違法，但國土安全部仍會全力找出及處理與這些活動相關的潛在違規行為」。

美國法律並未明確禁止「生育旅遊」，但川普第一任期內實施的一項聯邦法規，禁止使用臨時旅遊簽證或商務簽證，但主要目的是為新生兒取得公民身分。參與「生育旅遊」的人，可因詐欺或其他相關罪行而被起訴。

白宮發言人凱利(Anna Kelly) 在回應路透有關報導的聲明說，「不受限制的生育旅遊給納稅人造成巨大經濟負擔，並威脅到國家安全」，又指大多數國家沒有出生即自動獲得公民身分的做法。

對於有多少人來美生育旅遊以及給納稅人造成多少損失，官方並沒有這些數據。但支持減少移民的移民研究中心 (Center for Immigration Studies) 在2020年一項分析估計，在2016年至2017年期間，約有2萬至2.5萬人持「生育旅遊」的目的來到美國。

在目前仍在等待最高法院裁決的「出生公民權」辯論期間，代表聯邦政府打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)指出，「出生公民權」吸引了成千上萬來自「潛在敵對國家」的人來美生育，「導致整整一代美國公民身處海外，與美國沒有任何實質聯繫」。

2019年十多名華裔涉嫌在南加州經營「月子中心」而被檢控，ICE聲稱這是針對生育旅遊而提出起訴的首例。

國土安全部 川普 美國公民

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