我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

大批油輪自亞洲浩蕩湧至搶貨 美油出口將創新高 也推升WTI行情

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為3月11日自阿聯酋海岸遠眺荷莫茲海峽，油輪航行於波斯灣海域。(路透)
圖為3月11日自阿聯酋海岸遠眺荷莫茲海峽，油輪航行於波斯灣海域。(路透)

美國4月的原油出口量預料將創下歷史新高，因為亞洲客戶正積極尋求貨源，以補足因美伊戰爭中斷的中東原油，

石油研究機構Kpler估計，本月出口量將激增近1/3，從3月的每日390萬桶跳勁揚至520萬桶。其中，來自亞洲客戶的需求將大幅成長82%，達到每日250萬桶。

Kpler分析師史密斯（Matt Smith）說：「大批油輪浩浩蕩蕩而來。」

Kpler的數據顯示，目前有68艘空載油輪駛往美國，較2月28日戰爭爆發前一周的24艘顯著增加。去年的平均值則為27艘。Kpler依據租船紀錄和預計抵達時間編製這項數據。

這波出口激增，凸顯美國身為全球「調節供應者」（swing supplier）的角色日益吃重，但亞洲搶貨也可能推升美國國內物價，加劇總統川普挑起戰端引發又一波通膨的疑慮。

美國和伊朗周二宣布了為期兩周的停火協議，各界期待荷莫茲海峽經歷數周近乎完全封閉的狀態後終能重啟。但伊朗表示，在以色列攻擊黎巴嫩後，又於周三關閉海峽。

美國出口激增也推升了美國原油價格，西德州中級原油（WTI）本周創下四年新高，突破每桶110美元。儘管美伊雙方已達成停火協議，周三的價格仍比開戰前高出40%以上。

川普政府已宣布從美國戰略貯油釋出超過1.7億桶原油，並放寬了污染管制法規，以抑制燃料價格上漲。但分析師表示，這些舉動可能會適得其反，因為這讓急需貨源的外國買家能獲得更多廉價原油。

史密斯說：「鑒於美國政府設法抑制美國油價，這些做法只會讓美國原油顯得更有吸引力。」他解釋說，雖然釋出戰略貯油有助於補充商用庫存，並抑制燃料價格繼續上漲，但國內產量的增長速度仍不夠快，實質幫助不大。

研究機構Rystad分析師貝爾（Susan Bell）表示，來自委內瑞拉的原油進口量持續增加，支撐了美國出口。她說：「趨勢顯示從委內瑞拉進口的油量增加，我們認為這將迫使WTI轉向外銷。」

許多美國煉油廠的設計是為了處理來自委內瑞拉和加拿大等國的重質原油，這代表產量更多的國內輕質頁岩油可供出口。

伊朗 以色列

上一則

經痛請病假遭拒 她援引殘障法告NCDPS歧視 獲6位數賠償金

下一則

美國特種作戰司令部前情報雇員洩密 被控違反間諜法及保密協議

延伸閱讀

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
美伊停火兩周 油價瞬跌 亞股飆漲

美伊停火兩周 油價瞬跌 亞股飆漲
油價開盤狂瀉17% WTI跌破95美元 川普「延後轟炸」換取開通海峽

油價開盤狂瀉17% WTI跌破95美元 川普「延後轟炸」換取開通海峽

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相